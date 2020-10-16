Sabah uyanmakta zorluk çekiyorsanız dikkat!

Horlama tüm dünyada milyonlarca kişiyi ilgilendiren ve sadece horlayan kişinin çevresindekilerini rahatsız etmekle kalmayıp ciddi sağlık sorunlarına yol açan bir durum. Horlamanın sebebi uyku apnesi olabilir. Öyle ki uyku apnesi sendromu, kişinin gece uykuda rahat nefes almasını engelleyen bir hastalık.
Uykuda nefes kesildiğinde vücudun oksijen ihtiyacı karşılanmaz ve ilk olarak kalp - beyin gibi önemli organlar etkilenir. Bu organların dışında hormon yapısı bozulur, kan damarları etkilenir ve kan basıncı artar.
SABAH KALKMAKTA ZORLANMA UYKU APNESİ BELİRTİSİ
Peki, kişi uyku apnesi olduğunu nasıl anlar? Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, uyku apnesi olan kişilerin gün içindeki belirtilerini şöyle sıraladı:
* Bu kişiler sabah kalkmakta zorlanırlar.
* Unutkanlık olur.
* Çabuk sinirlenirler.
* Gün içerisinde sürekli uykuya meyilli olurlar.
* Oturduğu yerde, koltukta, direksiyon başında, işyerinde uyuyakalırlar.
* Çok terler ve kilo alırlar.
KISA BOYUNLU OLMAK UYKU APNESİ RİSKİNİ ARTIRIYOR
Doç. Dr. Yıldırım, "Özellikle burun tıkanıklığı, burun etleri, geniz eti, yumuşak damakta sarkma, bademciklerde büyüme, dil kökünde büyüme, çenenin geride olması, kısa boyunlu olma ve kilolu olma uyku apnesi riskini artırır" dedi.
Uyku apnesinin tedavisine değinen Doç. Dr. Yıldırım, "Öncelikle kilolu olanlar zayıflamalı, burun tıkanıklığı olanlar burun operasyonu geçirmeli, yumuşak damakta-küçük dilde sarkma olanlar gerekli tedavi prosedürlerini yaptırmalı, dil kökünde büyüme ve çenede kayma da düzeltilmelidir" şeklinde konuştu.
Uyku apnesinin multidisipliner olarak bir ekip içerisinde değerlendirilmesi gerektiğine değinen Doç. Dr. Yıldırım, "Doğru teşhis ve tedavi için öncelikle kişiye uyku testi yapılmalıdır. Detaylı bir kulak burun boğaz muayenesinden geçmelidir" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!