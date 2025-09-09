Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        12
        Trabzonspor
        TS
        10
        Göztepe
        GÖZ
        8
        Tümosan Konyaspor
        KON
        7
        Fenerbahçe
        FB
        7
        Samsunspor
        SAMS
        7
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        6
        Gaziantep FK
        GFK
        6
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        4
        ikas Eyüpspor
        EYP
        4
        Beşiktaş
        BJK
        3
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Rams Başakşehir
        İBFK
        2
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        2
        Kocaelispor
        KOC
        1
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        1
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Saadettin Saran için adaylık tartışması: Karar çıktı! - Fenerbahçe Haberleri

        Saadettin Saran için adaylık tartışması: Karar çıktı!

        Fenerbahçe'de başkanlık seçimleri öncesi Saadettin Saran'ın adaylığı tartışma konusu oldu. Saran'ın hissedarı ve yönetim kurulu başkanı olduğu şirketlerin spor müsabakaları üzerine bahis ve şans oyunları faaliyetinde bulunmasının "başkanlığa engel" teşkil ettiği gerekçesiyle itirazda bulunuldu. Ancak Sicil Kurulu, yaptığı incelemede, Saran'ın adaylığını engelleyecek herhangi bir durum olmadığına karar verdi. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sadettin Saran'ın bu aşamada, henüz "seçilmiş bir başkan" statüsünde değil, yapılacak Kulüp seçimlerinde "başkan adayı" statüsünde olduğu göz önüne alındığında, TFF, UEFA ve FIFA düzenlemeleri kapsamında başkan seçilmesi halinde uygulanabilecek hak mahrumiyeti cezaları, Fenerbahçe açısından ağır sonuçlar doğurabilir." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2025 - 19:05 Güncelleme: 09.09.2025 - 19:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Saran için adaylık tartışması: Karar çıktı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fenerbahçe'de yaklaşan olağanüstü seçimli genel kurul öncesi Saadettin Saran'ın adaylığı tartışmaya girdi.

        Fenerbahçe'de bir kongre üyesi Saran’ın hissedarı ve yönetim kurulu başkanı olduğu şirketlerin spor müsabakaları üzerine bahis ve şans oyunları faaliyetinde bulunmasının Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi ve UEFA’nın 12. maddesi gereği "başkanlığa engel" teşkil ettiğini öne sürdü.

        Ancak Sicil Kurulu, yaptığı incelemede, Saran’ın adaylığını engelleyecek herhangi bir durum olmadığını belirtti.

        "FENERBAHÇE AÇISINDAN AĞIR SONUÇLAR DOĞURABİLİR"

        Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sadettin Saran'ın bu aşamada, henüz “seçilmiş bir başkan” statüsünde değil, yapılacak Kulüp seçimlerinde “başkan adayı” statüsünde olduğu göz önüne alındığında, TFF, UEFA ve FIFA düzenlemeleri kapsamında başkan seçilmesi halinde uygulanabilecek hak mahrumiyeti cezaları, Fenerbahçe açısından ağır sonuçlar doğurabilir." ifadelerini kullandı.

        Fenerbahçe'de başkanlık seçimi 13-14 Eylül'de yapılacak, çoğunluk sağlanamaması durumunda ise 20-21 Eylül'de gerçekleştirilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        12 Dev Adam, Polonya'yı devirdi: Yarı finaldeyiz!
        12 Dev Adam, Polonya'yı devirdi: Yarı finaldeyiz!
        İsrail'den Katar'daki Hamas yetkililerine saldırı
        İsrail'den Katar'daki Hamas yetkililerine saldırı
        "Gazze'ye destek vermek için gittik"
        "Gazze'ye destek vermek için gittik"
        YSK'dan CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi kararı
        YSK'dan CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi kararı
        CHP'nin İstanbul'da hareketli günü! Adres Taksim...
        CHP'nin İstanbul'da hareketli günü! Adres Taksim...
        Kayınbabası boğazından bıçakladı!
        Kayınbabası boğazından bıçakladı!
        Prensip anlaşmasına varıldı!
        Prensip anlaşmasına varıldı!
        Manifest hakkında karar
        Manifest hakkında karar
        Karısını ve kayınvalidesini öldürüp, baldızını ağır yaraladı!
        Karısını ve kayınvalidesini öldürüp, baldızını ağır yaraladı!
        Kültür-sanat çevrelerinde ifşa dalgası
        Kültür-sanat çevrelerinde ifşa dalgası
        "Dezenflasyon süreci sanayide büyük yara izi bıraktı"
        "Dezenflasyon süreci sanayide büyük yara izi bıraktı"
        Kira ve fiyat artışına karşı sosyal konut hamlesi
        Kira ve fiyat artışına karşı sosyal konut hamlesi
        Bakanlık açıklama yaptı
        Bakanlık açıklama yaptı
        Fransa siyaseti kaostan çıkamıyor
        Fransa siyaseti kaostan çıkamıyor
        "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"
        "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"
        Yurt dışı çıkış harcında yeni zam
        Yurt dışı çıkış harcında yeni zam
        Nüfusu 30 bini aşan ilçelerde mükellefler basit usul kapsamından çıkarıldı
        Nüfusu 30 bini aşan ilçelerde mükellefler basit usul kapsamından çıkarıldı
        OVP'den BES düzenlemesi çıktı
        OVP'den BES düzenlemesi çıktı
        Habertürk Anasayfa