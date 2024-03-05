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Burdur'da seçim çalışmaları sırasında üzerine ağaç devrilen Saadet Partisi Burdur Belediye Başkan adayı Adnan Ersan (64) ve oğlu yaralandı.

DHA'nın haberine göre olay, saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Saadet Partisi Burdur Belediye Başkan adayı Adnan Ersan, seçim çalışmaları kapsamında iş yerlerini ziyaret ettiği sırada aşırı rüzgar nedeniyle bir andız ağacı devrildi.

AYAĞI KIRILDI Adnan Ersan ile birlikte çalışmalara katılan oğlu belediye meclis üyesi adayı Taha Ersan (38) kökünden kırılan yaklaşık 5 metrelik ağacın altında kaldı. REKLAM

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağacın altından çıkarılan Adnan Ersan ve oğlu Taha Ersan ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Adnan Ersan'ın sol ayağının kırıldığı ve tedavisinin sürdüğü, oğlunun ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından devrilen ağaç belediye ekiplerinin çalışmasıyla kaldırıldı.