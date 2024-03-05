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        Haberler Gündem Güncel Saadet Parti Burdur Belediye Başkan adayı Adnan Ersan'ın üzerine ağaç devrildi - Güncel son haberler

        Burdur'da devrilen ağacın altında kalan belediye başkan adayı ve oğlu yaralandı

        Burdur'da feci bir kaza meydana geldi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanan olayda Saadet Partisi Burdur Belediye Başkan adayı Adnan Ersan ve oğlunun üzerine ağaç devrildi. Adnan Ersan'ın sol ayağının kırıldığı ve tedavisinin sürdüğü, oğlunun ise durumunun iyi olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 16:35 Güncelleme: 05.03.2024 - 16:45
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        Saadet Partili adayın üzerine ağaç devrildi
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        Burdur'da seçim çalışmaları sırasında üzerine ağaç devrilen Saadet Partisi Burdur Belediye Başkan adayı Adnan Ersan (64) ve oğlu yaralandı.

        DHA'nın haberine göre olay, saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Saadet Partisi Burdur Belediye Başkan adayı Adnan Ersan, seçim çalışmaları kapsamında iş yerlerini ziyaret ettiği sırada aşırı rüzgar nedeniyle bir andız ağacı devrildi.

        AYAĞI KIRILDI

        Adnan Ersan ile birlikte çalışmalara katılan oğlu belediye meclis üyesi adayı Taha Ersan (38) kökünden kırılan yaklaşık 5 metrelik ağacın altında kaldı.

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        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağacın altından çıkarılan Adnan Ersan ve oğlu Taha Ersan ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Adnan Ersan'ın sol ayağının kırıldığı ve tedavisinin sürdüğü, oğlunun ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından devrilen ağaç belediye ekiplerinin çalışmasıyla kaldırıldı.

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        #haberler
        #Burdur
        #adnan ersan
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