S&P Global, IHS Markit'i 44 milyar dolara satın alıyor

AA

Şirketlerden yapılan ortak açıklamaya göre, IHS Markit, borçlar dahil S&P Global'in 44 milyar dolarlık teklifini kabul etti.

Söz konusu teklifte her bir IHS Markit hissesi, 0,2838 S&P Global hissesine karşılık olarak hesaplanırken, birleşmenin ardından IHS ortakları yeni oluşturulacak şirketin yüzde 32,25'ine, S&P Global'in ortakları da yüzde 67,75'ine sahip olacak.

Satın almanın, gerekli izinlerin alınmasının ardından gelecek yılın ikinci yarısında tamamlanması bekleniyor.

IHS Markit'in piyasa değeri, 27 Kasım itibarıyla 36,9 milyar dolar seviyesinde bulunurken, satın almanın "bu yılın en büyük satın alması" olması öngörülüyor.

Bu arada, veri ve analitik bilgi sağlayan Refinitiv verilerine göre, dünya genelinde birleşme ve satın alma faaliyetleri 2020'nin 9 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21 azalarak 2,2 trilyon dolara gerilemişti.

Çoğunlukla teknoloji ve sağlık alanında olmak üzere yılın üçüncü çeyreğinde ise birleşme ve satın almalar, bir önceki çeyreğe göre yüzde 80 artarak 1 trilyon doların üzerindeki işlemle rekor seviyeye ulaşmıştı.