Ryan Tedder, Türk bayraklı tişörtle sahneye çıktı
ABD'li alternatif rock grubu OneRepublic, BKM'nin 30'uncu yılı kapsamında İstanbul'da sahne aldı. Grubun solisti Ryan Tedder, Türk bayraklı tişörtüyle sahne aldı
BKM'nin 30’uncu yılı kapsamında düzenlenen etkinliklerde sahne alan dünyaca ünlü alternatif rock grubu OneRepublic, yeni albümleri Artificial Paradise turnesi kapsamında İstanbul'da sevenleriyle buluştu. Grup, Maximum Uniq Açıkhava’da gerçekleşen konserle 2025 yaz sezonunun açılışını yaptı.
Konserin en dikkat çekici anlarından biri, OneRepublic'in Grammy Ödüllü solisti Ryan Tedder'ın üzerinde Türk bayraklı bir tişörtle sahneye çıkmasıydı.
Konserden kareleri sosyal medya hesabından yayımlayan ABD'li şarkıcı, o anları; "İstanbul doğru yapıyor" notunu düşerek takipçileriyle paylaştı.
Fotoğraflar: Instagram