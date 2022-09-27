Galatasaray'da 3 sezon forma giyen Ryan Babel, geçen sezon sonunda sarı-kırmızılı takımdan ayrılarak Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor'a transfer olmuştu.

Hollandalı futbolcu, Galatasaray'dan ayrılış sürecini anlatırken, sarı-kırmızılı yönetim hakkında flaş ifadeler kullandı.

Vole'ye konuşan 36 yaşındaki futbolcu, G.Saray'ın 35 yaşındaki Mertens'i transfer etmesini diline dolarken, sitem dolu sözler sarf etti.

"BENİ YAŞLI DİYE GÖNDERDİLER..."

Babel, "Geçen sene Galatasaray'da yaşlı isimleri gönderip, genç oyuncular alındı.Galatasaray, beni yaşlı diye gönderip benimle aynı yaşta ve benden daha maliyetli Mertens'i aldı. Bu, kulübün net bir vizyonu olmadığını gösterir." dedi.

Babel, Galatasaray'dan 3 sezon boyunca toplam 9.5 milyon Euro kazanırken, 1 yıllık sözleşmeye imza atan Mertens ise sarı-kırmızılı kulüpten 4 milyon Euro yıllık ücret alacak.

"EN ATEŞLİ DERBİ BEŞİKTAŞ-F.BAHÇE"

Derbilerle ilgili de konuşan Babel, "Benim dönemimdeki en ateşli derbiler Beşiktaş-Fenerbahçe derbileriydi." ifadelerini kullandı.

Babel, Türkiye'de çalıştığı en iyi teknik direktörün ise Şenol Güneş olduğunu söyledi.