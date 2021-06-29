Herkesin gördüğü rüya ya da rüya yorumları farklıdır. Rüyada yumurta görmek de farklı şekillerde yorumlanır. Yumurtanın görülüş şekli çok önemlidir. İşte rüyada yumurta görmenin anlamı...

RÜYADA YUMURTA GÖRMEK

Mutluluğa ve zenginliğe işaret eder, bazen de evliliğin işaretidir. Yumurta kolaylıkla elde edilen nimete tabir edilir. Rüyada elinde taze pişmiş yumurta olduğunu görmek, zor ve çetin işlerin halledilmesine ve mala delâlet eder. Rüyada pişmiş yumurtayı soyduğunu görmek, hizmetçilerinin malına maliyete işarettir. Bundan dolayı yumurtanın beyazı gümüş, sarısı altın ile tabir olunur.

RÜYADA YUMURTA YEMEK

Rüyada yumurta pişirmek ve yemek; başladığınız işin olgunlaşarak size kâr getirecek bir duruma girdiğine delalet eder. Rüyada taze bir yumurtayı kırıp yağda pişirdiğini ve yediğini görmek, izzet, ferahlık, sevinç, rızık, menfaat ve mala alâmettir.

Rüyada çiğ yumurta yemek, haram mala delâlet eder. Çiğ yumurta yediğini görmek, hüzün ve kedere işarettir. Yumurtanın kabuğunu yediğini gören kimse örtülü bir şeyin üstünü açar.

RÜYADA YUMURTA KIRMAK

Rüyada yumurta kırıldığının görülmesi; iyi bir şekilde yorumlanmaz ve şansızlık, uğursuzluk şeklinde değerlendirilir. Kırılmış olan bir yumurta görmek, o gün içerisinde yaşanacak olan ufak kazalara ve aksiliklere tabir edilmektedir. Birden çok yumurtanın kırıldığını gören bireyler ise kendileri hakkında konuşulan, kişinin gururunu da kıracak olan birçok dedikodu işiterek, büyük bir üzüntü yaşamaktadır.

Rüyada yumurta kırdığını gören kişi; kendi yanlışlarından kaynaklı bir biçimde acı çekeceği anlamına gelir. r. Rüyada yumurta kırmak başka bir yorumla, kadınların zina yapacağına, önemli günahlar işleyeceklerine alamet eder. İş konularında bütün yatırımların boşa gitmesi biçiminde yorumlanır.

RÜYADA YUMURTA TOPLAMAK

Rüyada yumurta toplamanın anlamı, zenginliğe varılan kısa yola işaret eder. Kimi tabirciler, rüyasında yumurta toplayan kişinin kısa sürede çok başarılı olacağı bir işe gireceğine delalet ettiğini söylerler. Bazı tabircilere göre rüyada yumurta toplamak, sorunların bitmesi ve son bulması anlamına gelir. Mal ve mülk edinmek durumlarına delalet eder.

Rüyada beyaz yumurta toplama beğenilen bir eşe delalet eder. Kimi tabircileri rüyada beyaz yumurta toplamanın çocuklara işaret ettiğini belirtir. Bazı tabirciler beyaz yumurtanın, insan yaşamındaki yeni gelişmelere işaret ettiğini ifade ederler.

Rüyada küçük yumurta görmek, küçük servet anlamına gelir. Tabirciler, kişinin borçlarla sıkıştığı zamanda karşısına küçük bir servet çıkacağını belirtirler. Malı edinen kişi, bu borçlarından bu küçük servet sayesinde kurtulma imkanı bulacaktır.

Rüyada yumurta toplarken onları kırdığını görmek çok iyi şekilde tabir edilmez. Kişinin hayatında farklı durumların yaşanacağına delalet eder. Sorunlarının artacağına tekabül eder. Yumurta toplama rüyalarının içerisinde sorunlu durumlara işarettir. Bu rüyayı gören kişiler için tabirciler, zekat vermelerinin hayırlı olabileceği yorumunu yaparlar. Kişi sıkıntılarından bu sayede kurtulma fırsatı bulabilir

RÜYADA YUMURTA ALMAK

Rüyada yumurta almak mutluluk ve zenginlik ile beraber gelecek olan mal ve mülke işaret etmektedir. Aynı zamanda bekar bir kişi için evlilik ve hayırlı kısmet anlamına gelir. Eğer Kişi rüyasında çok fazla yumurta alıyorsa, o zaman bu gümüş paraya işaret eder.