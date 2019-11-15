Rüyada su görmek ne anlama gelir?

15 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Rüyada su görmek
Genel anlamda su görmek hoş bir hayata, güzel rızka, iyiliksever insana, sadık dosta, büyüklere yaklaşmaya, din güzelliğine;
Bulanık ve çamurlu su görmek üzüntü ve kedere, geçim darlığına, fitne ve karmaşaya; böyle bir suda yıkanıp çıkmak üzüntüden ve hastalıktan kurtulmaya,
Berrak su içmek temiz hayata, rızıksa,
Sıcak su içmek hastalık ve hüzne,
İçtiği suya kanmak din ve inanç güzelliğine, zorluktan sonra kolaylığa, sevinç ve mutluluğa, Akarsu ticaret ve kazanca,
durgun su hapsolmaya yahut geçimde sıkıntıya düşmeye,
Suya akseden yüzünü görmek ev halkına, dost ve yakınlarına iyilik yapmaya,
Evirde su görmek mutluluğa, toplu mala yahut evlenmeye,
Temiz bir suya atlamak çabuk bir sevince erişmeye, Su istediğini görmek hastalıktan kurtulmaya ya da dedikoduculuğa ve yalancılığa,
Tuzlu su geçimde karşılaşılan güçlüklere,
Tuzlu ve bulanık olarak deniz suyu içtiğini görmek yönetimden gelecek üzüntüye,
Su üzerinde yürümek bir tehlikeye düşmeye,
Su ile yıkanmak borcu ödemeye, tövbe etmeye;
soğuk su ile gusletmek de hayır ve kurtuluşa, Karanlıkta, dalgalı bir suyun üzerinde çırpındığını görmek küfre ve münafıklığa, Dalgalı suda rahat yüzdüğünü görmek manevi ve maddi ilerlemeye, Elbisesinin su ile ıslanması yolculukta bir yerde gecelemeye yahut istediği şeyden men edilmeye, Bekarın bardak yahut kaseden su içmesi evlenmesine, Ağaç ve bitkiden damlatılan özsu Salihlerin çocuklarına, ilmin ve hikmetin hasına, şifa ve ilme, sevinç ve mutluluğa, Elindeki kapla su döken kimseyi görmek güzel Kur'an okumaya, üzüntü v
Rüyada su görmek yorumu;
Rüyada görülen su, güzel bir hayat ve iyi bir rızıkla yorumlanır. Bir kimsenin evinden su çıktığını görmesi, zenginliğe ve hayra işarettir. Suyu emmek, geçim bakımından zorluk çekmeye; sudan içilirse, maddi yönden rahat bir yıla gireceğine; sıcak su içtiğini görürse, çok şiddetli gam ve tasaya; bulanık suyun bir yere akması veya içilmesi, hastalanmasına işarettir. Su bekarlar için, evlenme şeklinde yorumlanır.
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