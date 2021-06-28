RÜYADA PARA GÖRMEK

Rüyada para görmek pek hayra yorumlanmaz. Fakat gördüğünüz para cinsine göre değişkenlik gösterebilir. Para bazen üzüntü ve kedere, bayağı rızka ve darlığa; gösterişe, üzüntü veren söze, sıkıntı doğuran davranışa; bazen dostlarla görüşmeye, sıkıntıdan sonra rahata ermeye, sözün tükendiği yerde maddi imkanların devreye girmesine delalet eder.

Rüyada para bir kaç şekilde yorumlanır. Gümüş para hayırlı haber, sevinç verici sözdür. Bakır para hayırlı, uğurlu iş ve hizmetkardır. Altın para kıskançlık, dedikodu ve sıkıcı sözdür.

Altın yutup para çıkardığını görmek, imandan sonra küfre düşmeye, Sarık yahut şapkası içinde para görmek abdest bozmaya, Üzerinde kutsal ifadelerin yazılı bulunduğu paraları görmek, şiir ve musikiyi Kur'an'a tercih etmeye delalet eder.

RÜYADA PARA ALMAK, VERMEK VEYA TOMARLA PARA GÖRMEK

Rüyada para almak, vermek veya tomarla para görmek, iyi şans ve zenginliğe yorumlanır. Para bulmak, şansının iyi olacağına ve zengin olunacağına işarettir. Para kaybetmek, kısa sürecek sıkıntı ve üzüntüye yorulur.

RÜYADA PARA SAYMAK

Rüyada para saymaksa, beklemediği kadar başarılı olacak bir işe yorumlanır.

RÜYADA BOZUK PARA GÖRMEK

Rüyada bozuk para görülmesi, bol rızka, sıkıntıdan sonra rahatlığa veya mükâfatı çok işaret etmektedir. Farklı bir yoruma göre ise, ticaret işleriyle uğraşmaya veya yeni bir kurmaya yorulur. Öte yandan, rüyada bozuk para vermek, rızkı yenilemeye ve ele girecek paraya yorulur

RÜYADA KAĞIT PARA GÖRMEK

Kağıt para, kişinin çalışması ve sorumluluklarını bilmesi sonucunda alacağı paradır. Rüyada kağıt para görmek kısa bir zamanda elinize geçecek bir miktar paraya yorumlanır. Rüyada kağıt para ilme, evlada ve menfaate de yorulur. Ayrıca rüyada kağıt para, sıkıntıdan sonra yaşanılacak olan rahat hayatı delalet etmektedir.

RÜYADA ÇOK PARANIN OLDUĞUNU GÖRMEK

Rüyada çok paranız olduğunu ve onları saymakla bitiremediğinizi görmek, yapmak istediğiniz bir isi tamamlayamayacağınıza, yahut çeliştiğiniz yerde bazı ihmallerinizden dolayı zarara uğradığınıza delalet eder.



RÜYADA PARA BULMAK

Yolda giderken yerde bir para bularak aldığınızı görmek, elinizden bir miktar para çıkacağına işarettir. Bir başka rivayete göre de: Rüyada görülen para, riya ve mücadele ile beraber söylenen bir sözdür.