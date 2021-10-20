Canlılar, bedenlerini ve zihinlerini dinlendirmek için her gün belli bir miktar uykuya ihtiyaç duyar. Uyku esnasında bazen farkında olmadığımız küçük düşler görürüz. Rüya olarak adlandırılan bu düşlerin bir anlamı olduğuna dair yaygın bir inanış vardır. Bu yazımızda rüyada otobüs görmenin anlamı üzerinde duracağız. İşte rüya tabirlerine göre rüyada otobüse binmek ya da otobüs yolculuğu yapmakla ilgili merak edilenler...
RÜYADA OTOBÜS GÖRMEK
Rüyada otobüs görmek rüyayı gören kişinin yolculuğa çıkacağı anlamına gelir. Bazı rüya yorumcuları ise rüyada otobüs görmeyi uzun zamandır görüşülmeyen bir arkadaşla bir yerlerde denk gelineceğine yorar.
RÜYADA OTOBÜS YOLCULUĞU YAPMAK NE ANLAMA GELİR?
Rüyada otobüsle yolculuk yaptığını ya da otobüsün içinde bir yere gittiğini gören kişi için bu rüya hayırsız bir rüyadır çünkü bu rüyanın yorumu rüyayı gören kişinin bir konuda haksızlığa uğrayacağı ve iftiralarla uğraşmak zorunda kalacağı anlamına gelmektedir.
Eğer rüyada otobüsle yolculuk yaptığını gören kişi bindiği otobüsle daha önce hiç gitmediği bir yere giderken görüyorsa o zaman bu rüya hayırlı bir kısmet, bol kazançlı bir iş anlamında yorumlanır.
RÜYADA OTOBÜSE BİNMEK NE DEMEK?
Rüyada otobüse binmek bazı yorumculara göre kavuşma ve özlenen biriyle hasret giderme anlamı taşırken bazı rüya yorumcularına göre ise rüya sahibi ve yakın çevresinden bazı kişilerin arasında yaşanacak gerginliğe de delalet eder.
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