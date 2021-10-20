Rüyada nane görmek; tefekkür etmeye, gam ve kedere, ölüm haberi almaya işarettir. Rüyada nane almak ve yemek; hüzne, kederlenmeye ve zahmetle geçinmeye delalettir. Nanenin bulunduğu yer biliniyorsa, nane ile ilgili rüyanın bu yerin sahibi ile ilgili olmasına delalet eder. Rüyada nane gördüğünüz, günün ertesi günü hoş bir durumla karşılaşacaksınız demektir.

Rüyada yeşil nane görmek, para demektir. Rüyasında nane toplayan kişi biraz çalışırsa para kazanır. Nane satın almak, büyük ve sevindirici bir kısmettir. Nane, mutluluğun ve başarının işaretidir.

Rüyada yemyeşil taze nane görmek, mal/mülk olarak yorumlanır. Kırlarda nane toplayan kimse çalışarak para alır.

Rüyada nane almak ve yemek; hüzne, kedere ve zahmete işarettir. Bir başka rivayete göre de: Rüyada nane görmek, üzüntü ve kedere işarettir. Rüyada nane görmek, ölüm haberine işarettir. Diğer bakla ve sebzeler, üzüntü ve kedere işarettir. Çünkü bakla ve sebzelerde yağ yoktur.

Rüyada nane toplamak görmek; rüya sahibinin iş hayatında veya eğitim hayatında çeşitli zorluklar ile karşılaşacağına ve şükretmesi durumunda tüm bu kötülüklerin üstesinden gelebileceğine delalet etmektedir.

Rüyada nane görmek ne anlama gelir: Rüyayı gören kişinin bundan sonraki hayatını varlıklı bir şekilde geçireceği demektir. Bazı tabircilere göre ise rüyada nane görmek, kişinin üzüleceği olaylar yaşayacağına ve keder anlamına gelmektedir.