Rüyada köpek görmek ne anlama gelir?

15 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Rüyada köpek görmek
Zevk ve sefaya düşkün kimseye, insanın emredici nefsine, hal ve hareketi iyi olmayan alime,
Havlayan köpek şirret ve aşırı tamahkar insana,
Köpek ısırması yahut tırmalaması düşmandan görülecek zarara yahut hastalanmaya, köpeğin elbisesini yırtması ahmak bir kimsenin yapacağı dedikoduya,
Köpek yavrusu sevimli bir çocuğa, ahmak bir kimsenin yitiğine,
Ev köpeği zalim bir düşmana, Av köpeği elde edilecek menfaate, Tazı, ehli için yöneticiliğe, diğerleri için güç ve varlık sahibi olmakla birlikte insanlıktan nasibi olmamaya,
Köpeği öldürmek düşmana galip gelmeye, köpeklerle birlikte havlamak maksadın haıl olmasına,
Av köpeklerinin ava çıkması, insanların birlikte yapacağı bir iş ve harekete yahut herkes için hayırlı gelişmelere,
Av köpeklerinin şehre dönmeleri sessizlik ve işsizliğe, Köpekler dünya ehli insanlara, güvenlik güçlerinin yardımcılarına, bekçiye yahut bid4at sahibi kimseye,
Köpek eti yemek düşmandan gelecek mala yahut ona galip gelmeye,
Çoban köpeği, ev halkını kötülüklerden koruyan ve komşularıyla iyi geçinen insana,
Köpeklerle sohbet etmek gizlenmeye, Ev köpeği, sadık olmakla birlikte alçak yaratılıştı bekçi yahut yardımcıya,
Köpeğin yediği yalı görmek, malını başkasından kıskanan cimri ve açgözlü bir kimseye,
Ashab-ı Kehf'in köpeğini görmek firar etmeye, korku ve hapse; bu köpeği kent içinde görmek vekilliğini yenilemeye delalet eder.
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