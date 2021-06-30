Vücudun en ihtiyaç duyduğu gerekliliklerden birinin uyku olduğunu hepimiz biliyoruz. Uykunun da gizemi çözülememiş ve en merak edilen yanı da rüyalar kuşkusuz... Rüyalar genellikle sabaha karşı belirginleşen REM uykusu sırasında görülüyor. Görülen rüyaların birçoğu unutulsa da bazı belirgin simgeler günler geçse de unutulmuyor. Tabii uyku sonrasında görülen rüyanın anlamı da merak ediliyor. Onlardan biri de ışık görmek...

RÜYADA IŞIK GÖRMEK NE DEMEK?

Rüyada ışık görmek, muradına ereceğine nail olacağınıza, korkularınızdan kurtulmanıza işarettir. Güneş ışığı refah, ateş ışığı acele haber, sürpriz, şimşek ışığı ümit edilmeyecek yerden iyi haber alacağınıza, gaz ışığı hastalıktan iyileşmeye, iyi talihe, kırmızı ışık samimiyet ve tehlikeye, lamba ışığı gülüşün bir kimse için hala makbul olduğuna işarettir.

Kibrit ışığı hakiki ve iyi arkadaşlığı, fosforlu ışık bu ışığı karanlıkta görmek, aşkınızın karşınızdakinin kalbine girmek, için geç kaldığını gösterir. Projektör ışığı halkın tenkidine uğramaya, meşale ışığı dindarlığa, şafak ışığı kesin başarıya, mavi ışık yeni düşünceye, yeşil ışık dikkatli olmanıza işaret eder.

Beyaz ışık zihin açıldığına ve iyi sıhhate, sarı ışık paraya veya hastalığa işarettir.Rüyada ışık görmek, her türlü zorluğu yenip rahata ereceğine, dalaletten kurtulacağına ve geçim kolaylığına işaretle yorumlanır. Rüyada mum ışığı görmek, hastalıktan kurtulacağınıza ve zengin olunacağına işarettir. Rüyada ateş ışığı görmek, çabuk bir haber işitileceğine ve sürprize işarettir.Rüyada ışık görmek iyidir. Geçimin kolay­laşacağına, parlak bir geleceğe kavuşacağına ve ilim ve yetenekle donatılacağına işârettir.