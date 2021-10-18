Canlılar bedenini ve zihnini dinlendirebilmek için uykuya ihtiyaç duyar. Uyku esnasında bazen farkında olmadığımız küçük düşler görürüz. Bu düşlere rüya denir. Gördüğümüz rüyaların bir anlamı olduğuna dair yaygın bir inanış vardır. Bu yazımızda rüyada ip görmenin anlamı üzerinde duracağız. İşte rüya tabirlerine göre rüyada ip yumağı görmek ya da ip bağlamakla ilgili merak edilenler...
RÜYADA İP GÖRMEK NE DEMEK?
Rüyada ip gören kişinin hayatında bazı değişiklikler olacak demektir. Rüya yorumcularına göre rüyada ip görmek maddi ya da manevi konuda yaşanacak büyük değişikliklerin habercisidir. Rüyasında ip gören kişinin hayatında kötü giden ne varsa yoluna girecek ve hayatında yeni bir dönem başlayacak demektir.
RÜYADA İP YUMAĞI GÖRMEK
Rüyada ip yumağı görmek bazı rüya tabircileri tarafından kötü olarak yorumlanan rüyalardandır. Rüyada ip yumağı görmek kafa karışıklıkları yaşanacağına, rüya sahibinin net bir karar vermesi gereken durumlar karşısında büyük kararsızlıklar yaşayacağına işarettir.
RÜYADA İP ATLAMAK
Rüyada ip atlamak, rüya sahibinin etrafındaki insanların kendisinin dedikodusunu yapacağına, kulağına kendisiyle ilgili yalan yanlış konuşmaların geleceğine işarettir.
RÜYADA İP BAĞLAMAK
Rüyada ip bağlamak tersine yorulan rüyalardandır ve genellikle iyi anlamlara çıkar. Rüyasında bir ip bağladığını ya da bir ipe düğüm attığını gören kişi içinden çıkamadığı sorunlarını çözecek, maddi ve manevi rahatlamaya kavuşacaktır.
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