Rüyada fare görmek, rüya tabircileri tarafından genellikle kötüye yorumlanır. Bazı alimler için farenin olduğu yorumlar hırsızlığı ve yolsuzluğu anlatıyor.

Peki rüyada ölü fare görmek, fare ısırması, fare yakalamak, lağım faresi, fare yakaladığını görmek ne anlama geliyor? İşte merak edilenler...

RÜYADA FARE GÖRMEK NE DEMEK?

Rüyada fare görmeyi pek çok kişi olumsuz bir rüya olarak değerlendirir. Çünkü kişiler için kemirgenler hem rahatsız edici hem de zararlı varlıklardır. Rüyada fare gören kimse genellikle hayatında bir hırsızla ya da dolandırıcı ile karşılaşabilir. Bazı rüya alimleri rüyada fare gören kimsenin maddi ve manevi açıdan zor yaşam koşullarına karışacağını da belirtmiştir. Kişinin ruhani olarak zayıflaması ya da psikolojik baskılar altında kalması olarak rüya tabir edilir.

RÜYADA FARE GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyayı gören kimsenin tanıdığınız birinden zarar görmesine delalet eder. Özellikle rüyayı gören kimsenin yakın çevresinde olan bu kişinin güveni boşa çıkartmasına ve rüya sahibine düşmanlık etmesine yorumlanır. Genellikle rüyada fare görmenin anlamı aile içerisinde bir düşmanın var olmasına ve kişilere kötülük yapmasına yorumlanır. Bazı rüya alimleri bu rüyayı aldatıcı insanlarla karşılaşmaya ve dolandırıcılıkla ilgili olaylara maruz kalmaya yorumlamıştır. Kişinin içine düştüğü durumdan kaçamamasına ve olaylardan kendisinin zarar görmesine de rüya yorumlanır.

RÜYADA FARE ÖLDÜRDÜĞÜNÜ GÖRMEK

Rüyada fare öldürdüğünü gören kimse duyguları yönünden zarara uğrayabilir. Genellikle rüyada fare öldüren kimse psikolojik açıdan bunalıma girebilir ya da duygusal olarak düşmanlarından zarar görebilir. Rüyada fare öldürmek, kişinin hem arkadaşlık hem ilişki hem de iş yaşamında bazı durumların sona ermesi olarak tabir edilir.

Bazı rüya alimleri bu rüyayı kişinin zararına olarak görse de bazıları hayırlı bir rüya olarak yorumlar. Çünkü rüyada bir fare öldürdüğünü gören kimse düşmanı ile karşılaşır ve düşmanını yener. Genellikle fare rüyada düşman demek olduğu için fare öldürmek de düşmanı yenmek, zararsız şekilde olaylardan kurtulmak anlamına gelir.

RÜYADA ÖLÜ FARE GÖRMEK

rüya sahibinin çevresinde bulunan dost görünümlü düşmanların dedikodularına delalet eder. Rüyayı gören kimsenin arkasından yapılan dedikodulara ve iftiralara yorumlanır. Ölü fare bazı rüya alimleri tarafından rüya sahibinin var olan düşmanlarla baş etmesine ve onlara imkan tanımamasına da delalet eder. Kişinin başına gelen kötü olaylardan kendisini kurtarmasına ve zararsız bir şekilde olayların etkilerini atlatmasına yorumlanır. Rüyada ölü fare görmek bazı durumlarda düşmanların zararsız gibi görünüp bir anda ortaya çıkmasına da yorumlanabilir.

Özellikle kişinin var olan düşmanlarının sonradan farkına varmasına ve onlara engel olamamasına delalet eder. Genel açıdan bakıldığında rüya sahibinin zararına olan bir rüyadır. Rüya alimleri tarafından da pek olumlu bir rüya olarak değerlendirilmez. Genellikle rüya sahibinin çok güçlü ve hain bir düşmanı olduğuna işaret eder. Rüyayı gören kimse bu düşmanını aile içerisinde ya da iş çevresinde bulabilir.

RÜYADA FARENİN ISIRDIĞINI GÖRMEK

Rüyada fare ısırığı bir olay ve konu sonrasında kişinin zarar görmesi anlamına gelir. Bazı rüya alimleri bu rüyayı karşılıklı hesaplaşma ve kozları paylaşma olarak da tabir etmiştir. Genellikle düşman ile karşı karşıya gelme ve yapılan büyük hesaplaşma sonrasında zarar görme anlamına gelir.

Rüyada fare tarafından ısırıldığını gören kimse maddi açıdan da bazı zararlara uğrayabilir. Özellikle büyük birikimini bir anda kaybedebilir ya da düşmanlarına elinde bulunan varlıklarını kaptırabilir. Rüyanın dini açıdan yorumu ise rüya sahibinin nefsine yenik düşmesi, zararlı ve haram işlerle uğraşması şeklinde açıklanmıştır. Kişinin kalben kötü niyetli bir kimseye dönüşmesi de rüyanın dini bir yorumudur.

RÜYADA FARE YAKALADIĞINI GÖRMEK

Bazı rüya alimleri rüyada fare yakalamayı kötü bir kadına yorumlamıştır. Haneye kötü bir kadının gelmesi, bu kadınla beraber hanede kötülüklerin ve düşmanlıkların başlaması rüyanın bir yorumudur. Ayrıca bu rüya bazı alimler tarafından kötü niyetle ya da dolandırıcılıkla bir kadını avlamak anlamında da tabir edilmiştir.

Genellikle rüyada fare yakalamak rüya sahibi açısından bazı kötülüklerin farkına varmak anlamına gelir. Bu kötülükler haneden birisinin gizli hareket etmesi ya da bir sır saklaması şeklinde olabilir. Saklanan ya da gizli tutulmaya çalışılan bir olay varsa rüya sahibi açısından bu olay ortaya çıkar. Ortaya çıkan olay sonrasında da kişi zor durumlara düşer. Rüya sahibi açısından çok da hayırlı olmayan, içerisinde düşmanlık besleyen bir kimseyi anlatan bir rüyadır.

RÜYADA LAĞIM FARESİ GÖRMEK

Yakın çevrede ya da hanede yer alan özellikle hile ile hareket eden ve kişiler hakkında kötü düşünen bir erkeğe işaret eder. Rüyada lağım faresi gören kimse özellikler bir kadınsa gerçek hayatında hilekar bir erkek ile karşılaşabilir. Bu erkek genellikle haneye girebilen ve hanede etkili olan bir adam olarak tabir edilir. Rüyada lağım faresini kendi evinde gören bir kimse için bu rüyanın tabiri eve girip çıkan özellikle dost görünümlü bir düşman olarak yorumlanır. Lağım faresi bazı rüya alimleri tarafından usta bir hırsıza ya da oldukça sinsi bir düşmana delalet eder.

RÜYADA FARE YAVRUSU GÖRMEK

Rüyada fare yavrusu görmek kötü şekillerde yorumlanmaktadır. Rüyada yavru fare görmek kişinin işiyle alakalı sıkıntılar yaşayacağına işaret eder. Bunun yanında rüya sahibinin iş hayatında yaşadığı sıkıntılar sebebi ile maddi zorluk yaşayacağı şeklinde de yorumlanmaktadır.

RÜYADA BÜYÜK FARE GÖRMEK

Rüyada büyük fare görmek, rüya sahibinin bir konu ile alakalı olarak iftiraya uğrayacağı anlamına gelmektedir. Bu konu dolandırıcılık ile alakalı bir konu olabilir. Bu konu ile alakalı olarak rüya sahibinin çok üzüleceği söylenir. Rüyada yetişkin fare görmek rüyayı gören kişinin çok yakınında olan biri tarafından büyük zararlara uğratılacağı anlamına da gelmektedir. Rüyada görülen fare maddi sıkıntılara da yorulmaktadır.

RÜYADA FARE SÜRÜSÜ GÖRMEK

Rüyada fare sürüsü görmek rüya yorumcularına göre maddi gücün yükseleceği anlamı taşımaktadır. Parasal olarak rahatlama gerçekleşecektir. Bunun bir anda, küçük küçük ama çok bereketli olacağına yorumlanmaktadır. Sıkıntılardan hızlı bir şekilde çözüme ulaşır. Buna göre rüyada fare sürüsü görmek bu şekilde yorumlanır.