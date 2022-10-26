Rüyada ağaçtan armut toplamak, rüyada birinin armut verdiğini görmek ya da rüyada armut yemek, farklı anlamları işaret etse de genel anlamda hayırlı ve kısmetli rüyalardan biridir. Rüya tabirlerine göre, “Rüyada armut görmek ne anlama gelir ve neye işarettir?” diye araştırma yapıyorsanız içeriğimizin devamına göz atabilirsiniz. Rüyada armut görmenin farklı anlamlarını sizler için bir araya getirdik.

Rüyada Armut Görmek

Rüyada armut gördüyseniz ve bu aralar armut simgesinin anlamını merak ediyorsanız öncelikle bu rüyanın hayırlı olduğunu söyleyebiliriz. Rüya sahibinin büyük bir mülke kavuşacağı ve helal kazanç sağlayacağı şeklinde yorumlanır. Aynı zamanda kadın için hayırlı evlat sahibi olmayı, bekar kız için hayırlı bir kısmeti simgeler. Mevsiminde görülen nimet ile yorumlanır ve kısmetli bir döneme girileceğini simgeler. İslami tabire göre Cafer-i Sâdık’ın yorumu ise şu şekildedir;

Helal yollarla zengin olmaya,

Hayırlı bir evliliğe,

Nimetin artacağına,

Dileklerin gerçekleşmesine delalettir.

Eğer hamilelik döneminde rüyada armut gördüyseniz hayırlı ve kısmetli bir evladınız olacağına yorumlanan olumlu bir rüyadır. Rüyada çürük armut görmek ise uğursuzluk olarak tabir edilir. Çürük armut, dışarıdan gelecek zarara delalet eder.

Rüyada Armut Yemek

Yakın bir zamanda rüyada armut yediğinizi gördüyseniz; iş hayatında yaşadığınız sıkıntıların son bulacağına, sorunları hızlı bir şekilde çözüme kavuşturacağınıza, kariyerde yükselişe, huzurlu ve keyifli bir yaşama, aynı zamanda maddi rahatlığa erişmeye işaret olduğunu söyleyebiliriz. Rüyada armut yediğini görmek, diğer yandan kısmetinizin açıldığı dönemde olduğunuzun simgesel bir mesajıdır. Mal ve mülk artışı ile geçecek bir hayat anlamına gelir.

Rüyada Armut Ağacı Görmek

Rüyada armut ağacı görmek, rüya sahibinin hayırlı evlatlara sahip olacağına, ailesi ile mutluluğunun daim olmasına, hayırlı evlilik yapılmasına işaret eder. Eğer rüyanızı daha detaylı hatırlıyorsanız ve armut topladığınızı gördüyseniz iş hayatında yoğun bir döneme girecek ve yaşadığınız sıkıntıları geride bırakacaksınız demektir. Rüyada armut toplamanın yanı sıra rüyada dalından armut koparmak ne demektir diye merak ediyorsanız bu rüya, toplanan armudun adet sayısına göre değişmektedir. Dalından kopardığınız armutlar ne kadar çok ise kişinin gerçek hayatta bir o kadar yardım alacağını simgeler. Geçirdiği sıkıntılı dönemlerin yerini rahat bir hayat alacaktır anlamına gelmektedir.

Rüyada Yeşil Armut Görmek

Rüyada yeşil renk görmek, genel anlamda olumludur. Dileklerin gerçekleşeceğine delalet eder. Rüyada yeşil armut görmek ise sağlık ve sıhhat ile ilişkilendirilir. Kişinin iş hayatında büyük başarılar elde edeceğine, akabinde mal varlığının artacağına işaret eder. Eğer rüyada birisinden armut alıyorsanız elinize geçecek fırsatları iyi değerlendirmeniz gerekmektedir. Doğru atılımlar yaparak hayat standartlarınızı hızlı bir şekilde yükseltebilirsiniz. Ayrıca büyük sürprizler ile karşılaşmaya hazır olun.

Rüyada Birinin Armut Verdiğini Görmek

Bazı rüya tabircilerine göre birinin rüyada armut verdiğini görmek, huzurlu, keyifli ve mutlu bir hayat demektir. Bazı rüya tabircilerine göre ise dini açıdan kendini geliştirmeye ve manevi dünyaya gereken özenin gösterilmesi gerektiğine işaret eder. Hak yolunda sevap kazanılacağı, mevcut fırsatların değerlendirileceği ve iş hayatında yeni atılımlar yapılacağı anlamlarını da taşır.