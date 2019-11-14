Rüyada altın görmek ne anlama gelir?

14 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Rüyada altın görmek
Rüyada altın görmek pek iyi sayılmaz rüyada altın gören kişiler gördüğü altının cinsine göre yorumu ve anlamı değişmektedir. Rüyada altın görmek veya bulmak zarara uğramaya, gam ve keder , Eski sikkeler bulmak sevinç ve memuriyete, Kadının altın dan mamul ziynet eşyası takınması sevinç ve kendine güvene, Damgalanmış, işlenmiş bir altını olmak ev almaya, değerli insana, Böyle beş altın görmek beş vakit namaza, Altın para kişide bulunan emanete, Altın bilezik takmak ele geçecek mirasa, kadın için evlenmeye delalet eder.
Bazen altın iyi niyete, samimiyete, inanılacak söze ve hayırlı anlaşmalara delalet eder. Altını döven ya da onu diğer madenlerden ayrıştıran birini görmek hakla batını , iyi ile kötüyü birbirinden ayarın adama veya adil hakime, Altın ve gümüş hurdası görmek faydalı ilme, uygun hanıma, hayırlı evlada ve değerli dosta delalet eder. Altından yapılmış eşya güzelliğe, böyle bir kaptan yemek yemek ya da su içmek gam ve kedere, Altın gerdanlık erkek için önemli memuriyete, şeref ve itibara, kadın için izdivaca, Bazen gerdanlık hacca gitmeye, Altın küpe kadın için güzelliğe, erkek için müzik vsvs.. dinlemeye delalet eder.
Rüyada altın birkaç şekilde yorumlanır. Altın para dedikodu, söylentidir. Bir yerde altınların yığılı olduğunu gören, biriyle ilgili çok gizli bir durumu öğrenir. Bekar bir genç kız ya da erkek altın yüzük takarsa iyi bir evlilik yapar. Bir erkekten altın para, altın ziynet eşyası alırken gören bir kadın veya kız, gizli bir ilişkiye girişir. Ama bu durum eninde sonunda duyulacaktır.
Altın ümit, iyi sıhhat demektir. Altını başkasının elinde görmek, altını tutan için iyi bir hayata, altın bilezik görmek, itibarınızın artacağına,iki elinin altın olduğunu görmek,felç olunacağına, iki gözünün altın olduğunu görmek, kör olmaya, birisinden altın almak, büyük bir adamın etkisinde kalmaya, birisine altın vermek, kazançlı bir işe sahip olmaya, altın saymak, kısa süreli bir hastalık geçirileceğine, altın bozdurmak, keder ve hastalığa işarettir.
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