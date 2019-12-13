Rüyada acıkan birini görmek ne anlama gelir

Rüyalarda anlam veremediğimiz olaylardan biri de açlık hissidir. Rüyamızda çok acıkıp doyasıya yemek yemek isteyebiliriz. Ya da bir başkasını acıkmış olarak görebiliriz. İşte acıkan birini görmenin anlamı...

Rüyada Acıkan Birini Görmek:

Rüyada bir başkasını acıkmış olarak görmek pek hayra alamet değildir. Bu rüya iyiye yorumlanmaz. Başına kötü bir olay geleceğine delalettir.

Kendisini Acıkmış Görmek:

Rüyada kendinizi acıkmış olarak gördüyseniz; birikimlerinizi, servetinizi kaybedeceğine işarettir. Bazı rüya tabirlerine göre ise farklı yorumlar çıkmaktadır.

Onlardan biri karnını acıkmış gören bir dert ya da sıkıntıdan kurtulmuş demektir. Bir başka yoruma göre de karın acıkması yeni bir iş fırsatı veya servet demektir.