Acı çekmek, terim olarak iyi bilinmeyen bir durumdur. İnsana huzursuzluk veren, mutsuz eden bir hadisedir. Fakat "rüyada acı çektiğini görmek" böyle bir rüyanın anlamı ise tam tersine iyidir. Rüyada duyduğumuz acı; huzur ve mutluluğa delalettir.

Rüyada Acı Çektiğini Görmek:

Böyle bir rüya gördüyseniz sakın üzülmeyin ve korkmayın. Çünkü rüyada çekilen acı hayra yorumlanır. Bolluk, bereket, huzur ve mutluluk gibi birçok anlamı vardır. Acıyı siz hissettiyseniz; yakın zamanda gereksiz yere canınızı sıkacaksınız demektir.

Acı Hissederek Ağlamak:

Eğer rüyada acı hissederek ağlıyorsanız yapacağınız herhangi bir iş hakkında güzel bir sonuç alacaksınız. O sonuç sizi çok mutlu edip, mutluluk gözyaşı dökeceksiniz.

Genel olarak acı görmek; güzel günlerin yakın olduğunu unutmamaktır. Güleceğiniz günler geleceğine işaret etmektedir.