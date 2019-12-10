Sabah uyandığınızda bazen rüyalarınızı hatırlayabilirsiniz bazen de gördüğünüz rüya aklınıza gelmeyebilir. Hatırlanan rüyalarda ise bir anlam beklenir. "Acaba gördüğüm rüya neyi anlatmaktadır?" diye. Hatırladığınız rüyalardan biri de rüyada acemi görmek olabilir. Bu rüyanın yorumunu ele alacağız...

Rüyada Acemi Görmek:

Eğer rüyanızdaki gördüğünüz acemi kişi kendiniz iseniz; çok önemli bir karar hakkında karar vermekte zorlanacaksınız. Çünkü o kararın sonuçlarının olumsuz olacağını bileceksiniz. Ayrıca yaşantınızda bazı korkuların olduğu anlamına gelmektedir. Bir başka tabire göre; rüyada acemi olduğunu gören kişi yaptığı işin sonucundan korktuğu anlamına gelmektedir.

Acemi Olarak Yaptığı İşi Bozması:

Bulunduğu herhangi bir işte olumsuz şeylerle karşılaşacağına, okulda veya iş hayatında başarısız olacağına delalettir.

Başkasının Acemi Olduğunu Görmek:

Yakın bir arkadaşınızın ya da akrabanızın size gelip bir fikir danışacağı anlamına gelmektedir.