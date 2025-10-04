Habertürk
        SHOW TV'nin merakla beklenen dizisi 'Rüya Gibi' geliyor

        SHOW TV'nin merakla beklenen dizisi 'Rüya Gibi' geliyor

        SHOW TV'nin yeni dizisi 'Rüya Gibi'nin çekimleri sürüyor. Başrollerini; Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar'ın paylaştığı dizi çok yakında SHOW TV ekranlarında olacak

        Giriş: 04.10.2025 - 11:18 Güncelleme: 04.10.2025 - 11:23
        SHOW TV'nin yeni dizisi 'Rüya Gibi' geliyor
        SHOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan, yapımını TMC Film’in yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği 'Rüya Gibi' çok yakında başlıyor. Usta oyuncu kadrosu ve çarpıcı hikâyesiyle merak uyandıran dizinin çekimleri İstanbul’da tüm hızıyla devam ediyor.

        Senaryosunu Emre Özdür, Hazar Kozice, İdil Ezgi Esen’in, yönetmenliğini Selim Demirdelen’in yürüttüğü 'Rüya Gibi'nin başrollerini Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar paylaşıyor.

        Dizinin konusu ise şöyle; Aydan (Seda Bakan), İstanbul’un bir kenar mahallesinde kuaförlük yaparken kendini lüks bir güzellik merkezinin sahibi olarak bulur. Yeni işindeki gölge patronu, kimsenin hakkında hiçbir şey bilmediği gizemli iş insanı Emir (Uğur Güneş)’dir. Aydan, Emir’in dünyasına uyum sağlamaya çalışırken, zoraki ortağı, yetimhanede büyümüş serseri ruhlu Çiğdem’in (Ahsen Eroğlu) başına açtığı dertlerle de uğraşmak zorunda kalır. Emir’i takip eden gözü kara komiser Efe’nin (Emre Bey) yolu da kaçınılmaz olarak Çiğdem’le ve kuaförle kesişir. Aydan tüm bu kaos içinde teselliyi can dostu manikürcü Fiko’da (Şebnem Bozoklu) bulmaya çalışırken, Aydan’ın yeni lüks dünyasını hazmedemeyen eski kocası, yetenekli kuaför Tarık da (Celil Nalçakan) her gün başka bir belayla karşılarına çıkar.

        Dizinin kadrosunda ayrıca Alya, Yeliz Korkmaz, Burcu Kirman, Yağmur Özbasmacı, Deniz Altan, Toprak Kahraman, Alper Kut, Furkan Murat Uğur, Ferzan Hekimoğlu, Aslıhan Çelik, Kerim İlhan, Taylan Güldere, Selçuk Borak, Enes Bay, Arzu Oruç, Efe Altunbaş gibi başarılı oyuncular rol alıyor.

        'Rüya Gibi' çok yakında SHOW TV’de!

