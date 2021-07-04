Bazı rüyaların yorumları çok sık görülmesi sebebiyle çok daha fazla merak ediliyor. Rüyada yüzdüğünü görmek de bu rüyalardan biri. Rüyada denizde yüzdüğünü görmenin yorumu ile havuzda ya da nehirde yüzdüğünü görmenin yorumu rüya tabircilerine göre farklılık gösterebiliyor. İşte rüyada denizde, nehirde, havuzda yüzmenin anlamları...

RÜYADA DENİZDE YÜZMEK NE DEMEK?

Rüyada denizde yüzmek istenilen bir şey varsa onun başarılacağına, hayallerin gerçek olacağına yorumlanır. Rüyada denizde yüzdüğünü gören kişinin okumaya, öğrenmeye, kendini geliştirmeye hevesli biri olduğu yorumu yapılır.

RÜYADA YÜZME NE DEMEK?

Rüyada yüzmek, genel anlamıyla başarıyla yorumlanır. Rüyada temiz, duru suda yüzmekle kirli bir suda yüzmez farklı yorumlara sahiptir.

RÜYADA TEMİZ DENİZDE YÜZMEK ANLAMI

Rüyada temiz denizde yüzmek rüyayı gören kişinin iyi niyetli olduğu anlamına gelir. Rüyada temiz bir suda yüzmek yeni insanlar ile tanışarak bu insanlardan yardım alınacağı şeklinde de yorumlanır. Rüyada temiz denizde yüzenin emeklerin boşa çıkmayacağını ve bu emekleri karşısında iyi bir maddi ve manevi kazanç elde edeceği üzerine rivayet edilir.

RÜYADA ÇAMURLU DENİZDE YÜZMENİN ANLAMI

Rüyada çamurlu denizde yüzmek rüya sahibinin bazı çeşitli zorluklar yaşanacağı ve bu zorlukların sonunda iyi bir kazanç elde edeceğine yorulur. Özellikle rüyayı gören bir kamu görevlisi ise kısa bir süre zorluk yaşayacağına, ancak bu zorluklardan büyük bir mücadele ile çıkacağını ifade eder.

RÜYADA HAVUZDA YÜZMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada havuzda yüzmenin farklı tabirleri bulunur. Rüyasında havuzda yüzen bir kimse, elindeki kısıtlı imkanları iyi değerlendirmelidir. Bu rüya az ile yetinmeye, kanaatkar olmaya işarettir. Eğer rüya sahibi elindeki imkanları iyi değerlendirmeyi başarır ise, çok iyi yerlere gelir. Daha sonra da rızkı açılır ve bolluk berekete kavuşur.

Bazı rüya yorumcularına göre ise rüyasında havuzda yüzen kişi, en yakınlarından kötülük görür. Ve hayal kırıklığına uğrar. Bu rüya aynı zamanda rüya sahibi için bir uyarıdır. Çevresindeki kişilere dikkat edilmesi gerektiğini gösterir.

RÜYADA NEHİRDE YÜZMEK

Rüyada temiz ve berrak bir nehirde yüzmek, iyi şansa delalet eder. Rüyasında nehirde yüzdüğünü gören kimse hayatındaki tüm engelleri kolay bir şekilde aşarak mutlu ve güzel günler yaşayacaktır. Aynı zamanda bu rüya, rüya sahibinin kısmetinin açılacağına delalet eder.