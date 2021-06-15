Rusya, o lideri arananlar listesinden çıkardı

Belaruslu makamların girişimiyle Rusya’nın arananlar listesinden çıkarılan Belaruslu muhalif politikacı Sviatlana Tsikhanouskaya, 2020 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Alexandr Lukeşenko’yu yenilgiye uğrattığı iddia edilmişti. Belarus Devlet Başkanı Lukeşonko, muhalif lideri seçimlere hile karıştırmakla suçlanmıştı.

Tartışmaların sürdüğü seçimlerde ülkede protestoların fitili ateşlenmiş, Tsikhanouskaya’nın kazandığını söyleyen tarafla, Belarus Devlet Başkanı’nın kazandığını söyleyen taraf arasında gerilim sürmüştü.

Ardından muhalif lider Litvanya’ya sürgüne gitmiş seçimlerin ardından kendisinden haber alınamamıştı.

Rusya İçişleri Bakanlığı kapsamında alınan kararda, 2020 yılında muhalif lider Sviatlana Tsihanouskaya'nın arananlar listesine eklendiği bildirilmişti. Muhalif liderin arananlar listesine eklenmesine ilişkin Rusya, gerekçenin yakın müttefik olan Belarus ve Rusya arasında iş birliği ile alakalı olduğunu söylemişti.