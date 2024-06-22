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        Haberler Dünya Rusya, Ukrayna'nın Harkiv bölgesini bombaladı: 3 ölü, 19 yaralı | Dış Haberler

        Rusya, Ukrayna'nın Harkiv bölgesini bombaladı: 3 ölü, 19 yaralı

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın güdümlü hava bombalarıyla Harkiv'e saldırdığını belirtti. Zelenskiy, saldırıda bir konutun vurulduğunu ve enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 18:19 Güncelleme: 22.06.2024 - 18:19
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        Rusya, Harkiv'i bombaladı
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        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Harkiv'de bir konutu güdümlü bombayla vurması sonucunda 3 kişinin öldüğünü, 19 kişinin yaralandığını bildirdi.

        Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın güdümlü hava bombalarıyla Harkiv'i bir kez daha vurduğunu belirtti.

        Saldırıda bir konutun vurulduğunu aktaran Zelenskiy, "Enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Olay yerinde tüm servisler bulunuyor. Şu an itibarıyla 19 yaralı, 3 ölü var. Ölenlerin aile ve yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Zelenskiy, Rusya'nın güdümlü bombalarla gerçekleştirdiği saldırıların durdurulması gerektiğini kaydetti.​​​​​​​

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

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        #Ukrayna
        #rusya
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