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Rusya Savunma Bakanlığı: Wagner, ağır silahları Rus ordusuna teslim ediyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Wagner grubunda bulunan ağır silahların, Rusya Silahlı Kuvvetleri´ne teslim edilmesine yönelik hazırlıkların başladığını duyurdu.

Giriş: 27.06.2023 - 12:34 | Güncelleme: ABONE OL
Rusya Savunma Bakanlığı: Wagner, ağır silahları Rus ordusuna teslim ediyor
DHA

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ağır askeri teçhizatın Wagner´den Rus Silahlı Kuvvetleri'nin aktif birimlerine transferi için hazırlıklar devam ediyor" denildi. Ayrıca batı medyasında yer alan haberlerde, Wagner lideri Yevgeny Prigozhin'i taşıdığı iddia edilen özel jetin Minsk'e iniş yaptığı duyuruldu.

WAGNER İSYANI

Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'özel ordusu' olarak tanımlanan paramiliter örgüt Wagner'in lideri Yevgeny Prigozhin, 24 Haziran'da isyan başlatarak Rostov'daki askeri merkezi ele geçirdi. Daha sonra Wagner grubundaki askerlerle Moskova'ya ilerlemeye başladı.

Günün ilerleyen saatlerinde Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun ara buluculuğuyla varılan anlaşma sonucu Prigozhin, Moskova'ya ilerleyişini durdurdu. Anlaşma kapsamında Prigozhin, Belarus'a gideceği ifade edilmişti. Kendisi ve isyana katılan Wagner grubu askerleri üzerindeki suçlamaların da düşürüleceği belirtilmişti.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir

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