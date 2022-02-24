Rusya ve Ukrayna arasında bir süredir yaşanan gerilimler sonrası son dakika gelişmeleri araştırılıyor. Rusya'nın Ukrayna'ya müdahale etmesiyle birlikte Rusya'nın NATO ülkesi olup olmadığı merak ediliyor. NATO büyükelçileri Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı hakkında acil toplantı yapacak. İşte Rusya ve NATO hakkında detaylar...
RUSYA NATO ÜLKESİ Mİ?
Rusya, NATO üyesi değildir. Belçika, Birleşik Krallık, Fransa, Hollanda ve Lüksemburg tarafından imzalanan ve Soğuk Savaş'ın başındaki Sovyet tehdidine karşı ortak bir savunma antlaşması olan Brüksel Antlaşması, NATO'nun kuruluşunun öncüsü olarak değerlendirilmektedir.
NATO, Türkiye'nin de dahil olduğu ve kuruluşu 1949 yılında kurulan, Kuzey Atlantik İttfakı olarak adlandırılan örgüttür. Türkiye'nin 1952 yılında dahil olduğu NATO, belirli maddeleri işleyişe koyarak üyelerinin bazı haklarını garanti altına almıştır. NATO 5. maddesi, herhangi bir saldırıya uğrayan üye için önlemleri göz önünde bulundurmaktadır.
17 Şubat tarihinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya-Ukrayna girişimine ilişkin yaptığı açıklamasında "Rusya saldırmaya bahane arıyor, geri çekilme çağrımızı tekrarlıyoruz" demişti. ABD Savunma Bakanı Llyod Austin ise, "Eğer yapmamız gerekirse NATO'nun her karış toprağını savunacağız. Putin her zaman diyalog kurmak istediğini söylüyor, NATO buna hazır." ifadelerini kullanmıştır.
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