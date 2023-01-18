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Haberler Dünya

Rusya "kıyamet silahı" olarak biliniyor: Poseidon hakkında yeni gelişme

Rusya'nın "kıyamet silahı" olarak bilinen nükleer başlıklı denizaltı Belgorod'a bağlı Poseidon mühimmatının ilk partisinin üretildiği aktarıldı

Giriş: 18.01.2023 - 12:36 | Güncelleme: ABONE OL
Rusya
HABERTURK.COM

Rus askeri ve savunma birimlerin yakın bir kaynak Rusya'nın "kıyamet silah" olarak da adlandırılan Belgorod denizaltısına ilişkin Rus TASS haber ajansına açıklamalarda bulundu.

TASS'a konuşan bir kaynak, Belgorod denizaltısına ait Poseidon adlı nükleer başlıkların ilk partisinin üretildiğini söyledi. Kaynak, "Poseidon mühimmatının ilk partisi üretildi ve yakında özel amaçlı nükleer enerjili denizaltı Belgorod'a teslim edilecek" ifadelerini kullandı.

Kaynağa göre, nükleer güç ünitesi de dahil olmak üzere Poseidon'a ait ilk partinin denemeleri başarılı geçti. TASS bu konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadığını kaydetti.

"KIYAMET SİLAHI" OLARAK NİTELENDİRİLİYOR

Poseidon'un nükleer tsunamiyi tetiklemek için tasarlanmış bir kıyamet silahı olarak adlandırılırken, torpidolarının kıyı şeritlerinde tsunami etkisi yaratabileceği iddia ediliyor.

Rusya'nın 2027'ye kadar devlet silahlanma programı kapsamında, Rus Donanmasına üç özel nükleer enerjili denizaltının dahil olması bekleniyor.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.
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