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        Haberler Dünya Rusya: İran'ın nükleer meselesinin çözüm sürecine katkıda bulunmaya hazırız | Dış Haberler

        Rusya: İran'ın nükleer meselesinin çözüm sürecine katkıda bulunmaya hazırız

        Kremlin Sözcüsü Peskov, İran'ın nükleer sorununa ilişkin soruya, "Rusya, İran'ın nükleer programı ile ilgili durumun siyasi ve diplomatik yöntemlerle çözüm sürecine katkıda bulunmaya hazır. Bunun için elimizden geleni yapmaya hazırız." yanıtını verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 14:26 Güncelleme: 16.04.2025 - 14:26
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        Rusya'dan İran açıklaması
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        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İran'ın nükleer meselesinin siyasi ve diplomatik yöntemlerle çözüm sürecine katkıda bulunmaya hazır olduklarını belirterek, "Bunun için elimizden geleni yapmaya hazırız." dedi.

        Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin güncel konulara dair sorularını cevapladı.

        İran'ın nükleer sorununa da değinen Peskov, "Rusya, İran'ın nükleer programı ile ilgili durumun siyasi ve diplomatik yöntemlerle çözüm sürecine katkıda bulunmaya hazır. Bunun için elimizden geleni yapmaya hazırız." diye konuştu.

        Peskov, Rusya ve Çin'in, ABD ile İran arasında olası anlaşmanın garantörlüğünü üstlenmesinin Washington ile Tahran arasındaki müzakerelere bağlı olduğunu dile getirdi.

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        Rusya ile ABD arasında 18 Mart itibarıyla 30 gün boyunca enerji unsurlarına saldırıların durdurulmasına yönelik yapılan anlaşmanın ne zaman sona ereceğini bilgilendireceklerini söyleyen Peskov, Ukrayna'nın bu anlaşmaya uymadığını ve söz konusu süreçte Rus enerji altyapı unsurlarına saldırılar düzenlediğini belirtti.

        Peskov, Ukrayna'da savaş ve seferberlik durumunun 90 gün uzatılmasına ilişkin ise "Elbette, Kiev yönetimi istikrarsız yapısını korumaya çalışıyor." ifadesini kullandı.

        Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin yarın Rusya'ya geleceğini ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini bildiren Peskov, görüşmede Ukrayna'daki durum ve bölgesel konuların ele alınacağını kaydetti.

        Sözcü Peskov, Katar'ın birçok meselenin çözüm sürecinde "büyük" ve "önemli" rol oynadığının altını çizdi.

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