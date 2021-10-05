Lavrov'dan İdlib açıklaması

İHA

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Terörist grupların İdlib'ten çıkarılması gerekiyor" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Moskova'daki bakanlık konutunda Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel konular da ele alındı.

Yaklaşık 20 dakika süren basın toplantısında Lavrov, Rusya'nın İran, Ermenistan, Japonya, Suriye ve Libya ile ilişkilerine değinerek, Suriye'nin İdlib bölgesinde yaşananlara dair açıklamalarda bulundu.

İdlib'te bazı grupların terör faaliyetlerini yoğunlaştırdığını savunan Lavrov, "İdlib'te terör tehdidi hala devam ediyor, üstelik bazı noktalarda terör grupları faaliyetlerini yoğunlaştırıyor. Dahası Rus güçlerine karşı saldırı girişimlerinde bulunuyorlar" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İdlib konusuna bakış açısının kendilerine rehberlik ettiğini belirten Lavrov, "Hangi kılıkta olursa olsun bu terörist grupların İdlib’ten çıkarılması gerekiyor ve bu ne kadar erken yapılırsa o kadar iyi" dedi.

"LİBYA'DAN TÜM YABANCI GÜÇLERİN ÇEKİLMESİ GEREKİYOR"

Mısırlı mevkidaşı ile Libya'daki durumu ele aldıklarını da ifade eden Lavrov, ülkedeki yabancı güçlerin çekilmesi gerektiğini savunarak, "Libyalı olmayan tüm silahlı grupların ve askeri birliklerin ülkeden çekilmesi konusuna değindik. Bizim duruşumuz net. Mevcut dengenin bozulmaması için kademeli ve eş zamanlı olarak gerçekleşmeli" diye konuştu.

Lavrov ayrıca, Mısırlı mevkidaşı ile Libya konulu Cenevre görüşmelerinde alınan kararların uygulanması konusunda nasıl destek olabileceklerini istişare ettiklerini belirtti.