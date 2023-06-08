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Rusya, Türkiye ile ilişkilerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına odaklanıyor

Yeni dönemde Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkileri seyrini değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşılıklı yarar sağlayan çok yönlü işbirliğini geliştirme niyeti yönündeki açıklamalarına odaklandık. Böyle yapıcı bir tutumu memnuniyetle karşılıyoruz" dedi

Giriş: 08.06.2023 - 06:33 | Güncelleme: ABONE OL
Rusya'dan Türkiye ile ilişkilere dair açıklama
AA

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye ile ilişkilerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın karşılıklı yarar sağlayan çok yönlü işbirliğini geliştirme niyeti yönündeki açıklamalarına odaklandıklarını bildirdi.

AA'nın haberine göre; Zaharova, haftalık basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.

Türkiye’de yeni hükümetin Rusya ve ABD ile dengeli ilişkiler yürütmesini bekleyip beklemediğine ilişkin bir soruyu cevaplayan Zaharova, her şeyden önce Türkiye’nin seçilmiş olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, "Ankara'nın, Rusya ile iki ülkenin halklarının temel çıkarlarını karşılayan, karşılıklı yarar sağlayan, çok yönlü işbirliğini geliştirmeye devam etme niyetinde olduğu” yönündeki açıklamalarına odaklandıklarını belirtti.

Sözcü Zaharova, "Böyle yapıcı bir tutumu memnuniyetle karşılıyoruz. Kendi payımıza böyle ikili bir anlayışın uygulanmasını teşvik edeceğiz ve ortaya çıkması gereken sonuçları takip edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

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