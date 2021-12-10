Rusya'dan flaş "Savaş mümkün" mesajı

Rusya'nın Ukrayna krizi sonrası ABD ve Avrupa ülkeleriyle yaşadığı gerilim sürüyor.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov Ukrayna krizine ilişkin yaptığı açıklamada, Rusya ve ABD'nin sonunun 1962 Küba Füze Krizi'ne benzer bir duruma düşebileceğini söyledi.
Rus haber ajansı TASS'ın aktardığı habere göre Ryabkov 'NATO'nun doğuya doğru genişlemesini önleyecek makul bir anlaşma için hala zaman olduğunu' söyledi.
"BİR GÜN UYANDIĞIMIZDA KENDİMİZİ BENZER DURUMDA GÖREBİLİRİZ"
İşlerin Küba Füze Krizi'ni tekrarlayacak kadar ilerleyip ilerlemeyeceği sorusuna Ryabkov, "Biliyorsunuz, büyük ihtimalle o noktaya gelebilir. Karşı taraf bizi anlayamaz ve yaptıklarını yapmaya devam ederse, bir noktada benzer bir şey görebiliriz. Bir gün uyandığımızda buna benzer bir durumda kendimizi bulabiliriz. Bu, diplomasinin tamamen başarısızlığı, dış politikanın başarısızlığı olur. Ancak, akla dayalı bir anlaşmaya varmaya çalışmak için hala zaman var" dedi.
Ukrayna sınırında yüzlerce ağır topçu silahı ve tankıyla desteklenen en az 90 bin Rus askeri olduğu ve saldırı hazırlığında olunduğu iddialarına da değinen Ryabkov, “Rusya’nın saldırıya geçmek için hazırlık yaptığı ve güç topladığı iddiası asılsız olsa da psikolojik arka plan oluşturuyor” dedi.
Rusya ve Ukrayna arasındaki krize ABD ve Avrupa ülkeleri de dahil olsa da gerilim ise tüm hızıyla sürüyor.
KÜBA FÜZE KRİZİ
Küba Füze Krizi ya da diğer adıyla Ekim Füzeleri; ABD’nin Türkiye ve İtalya'ya, SSCB’nin ise Küba’ya nükleer başlıklı füze yerleştirmesi ile başlayan krizdir.
Ekim 1962’de dönemin iki süper gücünü karşı karşıya getirmiştir.
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