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        Haberler Dünya Rusya'dan nükleer santral açıklaması | Dış Haberler

        Rusya Zaporijya Nükleer Santrali'nin bir başka ülkenin kontrolüne geçmesini reddetti

        Rusya, Zaporijya Nükleer Santrali'nin bir başka ülkenin kontrolüne geçmesini reddetti. ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'daki büyük bir nükleer santralin kendi idarelerine geçmesi konusunda görüşmeler olduğunu söylemişti. Trump'ın Zaporijya'dan bahsedip bahsetmediği netlik kazanmadı ancak ABD basını Zaporijya ihtimali üzerinde duruyor.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 25.03.2025 - 21:52 Güncelleme: 25.03.2025 - 22:08
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        Rusya'dan nükleer santral açıklaması
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        Rusya Dışişleri Bakanlığı, Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) Rusya’ya ait olduğunu ve santralin kontrolünün başka bir ülkeye verilmesinin mümkün olmadığını bildirdi.

        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Zaporijya NGS’nin Ukrayna veya ABD tarafından işletilebileceğine yönelik basında yer alan iddialar değerlendirildi.

        Zaporijya NGS’nin Rusya’ya ait olduğunun vurgulandığı açıklamada, "Santralin kontrolünün Ukrayna veya herhangi başka bir ülkeye verilmesi imkansızdır." denildi.

        Santralin başka bir ülkeyle ortak işletilmesinin de söz konusu olamayacağına işaret edilen açıklamada, "NATO ülkelerinin istihbarat servisleri sabotaj potansiyeline sahiptir ve bu da bu devletlerin temsilcilerinin santrali ziyaret etmelerine geçici olarak izin vermeyi imkansız kılmaktadır." ifadesine yer verildi.

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        TRUMP'IN AÇIKLAMASI

        Ukrayna ile yaptıkları görüşmelerin detaylarına girmeyen Trump, özellikle bazı elektrik üretim tesislerinin ABD mülkiyetine geçmesi konusundaki görüşmelerinden bahsetti.

        Trump, "Şu anda Ukrayna ile bölgelerden, geçici sınır çizgilerinden ve enerji santrallerinin mülkiyetinin ABD’ye geçmesinden bahsediyoruz. Büyük bir nükleer santralin bizim idaremize geçmesinden bahsediyoruz. Bunları şu an (Ukrayna tarafıyla) görüşüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

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        WASHİNGTON POST ZAPORİJYA'YI İŞARET ETTİ

        Washington Post gazetesinde yer alan haberde ise Zaporijya işaret edilirken, Trump'ın Zaporijya konusunda bir görüşme yürütüp yürütmediğinin netlik kazanmadığını ifade edildi.

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Zaporijya Nükleer Santrali'nin Ukrayna'nın kontrolünde olması gerektiğini düşünürken, Trump ile hâlihazırda Rusya'nın kontrolünde bulunan bir nükleer santral hakkında görüştüklerini dile getirdi.

        Ukrayna'ya ait olan ancak hâlihazırda Rusya'nın kontrolünde bulunan tek nükleer santralin Zaporijya olduğu biliniyor.

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