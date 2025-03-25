Rusya'dan nükleer santral açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) Rusya’ya ait olduğunu ve santralin kontrolünün başka bir ülkeye verilmesinin mümkün olmadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Zaporijya NGS’nin Ukrayna veya ABD tarafından işletilebileceğine yönelik basında yer alan iddialar değerlendirildi.

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Zaporijya NGS’nin Rusya’ya ait olduğunun vurgulandığı açıklamada, "Santralin kontrolünün Ukrayna veya herhangi başka bir ülkeye verilmesi imkansızdır." denildi.

Santralin başka bir ülkeyle ortak işletilmesinin de söz konusu olamayacağına işaret edilen açıklamada, "NATO ülkelerinin istihbarat servisleri sabotaj potansiyeline sahiptir ve bu da bu devletlerin temsilcilerinin santrali ziyaret etmelerine geçici olarak izin vermeyi imkansız kılmaktadır." ifadesine yer verildi.

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TRUMP'IN AÇIKLAMASI

Ukrayna ile yaptıkları görüşmelerin detaylarına girmeyen Trump, özellikle bazı elektrik üretim tesislerinin ABD mülkiyetine geçmesi konusundaki görüşmelerinden bahsetti.

Trump, "Şu anda Ukrayna ile bölgelerden, geçici sınır çizgilerinden ve enerji santrallerinin mülkiyetinin ABD’ye geçmesinden bahsediyoruz. Büyük bir nükleer santralin bizim idaremize geçmesinden bahsediyoruz. Bunları şu an (Ukrayna tarafıyla) görüşüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

REKLAM WASHİNGTON POST ZAPORİJYA'YI İŞARET ETTİ Washington Post gazetesinde yer alan haberde ise Zaporijya işaret edilirken, Trump'ın Zaporijya konusunda bir görüşme yürütüp yürütmediğinin netlik kazanmadığını ifade edildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Zaporijya Nükleer Santrali'nin Ukrayna'nın kontrolünde olması gerektiğini düşünürken, Trump ile hâlihazırda Rusya'nın kontrolünde bulunan bir nükleer santral hakkında görüştüklerini dile getirdi. Ukrayna'ya ait olan ancak hâlihazırda Rusya'nın kontrolünde bulunan tek nükleer santralin Zaporijya olduğu biliniyor.