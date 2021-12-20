Rusya'dan 'askeri yanıt' resti

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Rusya Dışişleri Bakanlığı ABD ve NATO'ya yönelik teklifleri içeren iki ayrı anlaşma taslağını 17 Aralık'ta yayınlamıştı. Bu konuda taraflardan net bir yanıt gelmezken Rusya'dan da NATO ve ABD'ye 'askeri yanıt' tehdidi geldi.

Reuters'ın haberine göre Rus heyetinden Konstantin Gavrilov, NATO ile ilişkilerinde kritik bir dönüm noktası yaşandığını belirterek, "Rusya'nın acıyan noktalarına sürekli olarak basarsanız Rusya'nın askeri yanıtları ile karşılaşabilirsiniz" dedi ve 'Rusya'nın sunduğu anlaşma taslağını ciddiyetle değerlendime çağrısını' yineledi.

ABD'ye de yanıt veren Gavrilov, somut bir yanıt beklediklerini belirterek "isteseler de istemeseler de tekliflerimizi değerlendirmek durumundalar. Yoksa daha önce de vurguladığımız gibi yeni tehditlere karşı askeri adımları atmaktan çekinmeyiz" dedi.