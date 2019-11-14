Moskova yönetimi, ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki petrol tesislerini kontrol altında tutmak için bölgeye yaptığı askeri sevkiyatın ardından Kamışlı'da yeni bir üs kurmaya başladı.

Rus medyasında yer alan haberlere göre Kamışlı'ya kurulan üste Mi-35 tipi saldırı helikopterleri konuşlanacak. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada üssün hava savunmasını S-400 füze sistemleri üstlenecek. TASS ajansının haberine göre üsse şimdiden 3 helikopter gönderildi.

Son 4 yıldır Şam rejimine destek gerekçesiyle bölgeye askeri yığınak yapan Rusya'nın son gelişmeyle birlikte Suriye'deki üs sayısı üçe çıkmış oldu.

ABD'li yetkililer, Suriye'nin kuzeydoğusundaki petrol sahalarının DEAŞ'ın kontrolüne girmemesi amacıyla bölgeye yeniden asker gönderdiklerini açıklamıştı. Bölgede kurulan 2 yeni üsse Bradley tipi mekanize zırhlı araçların yanı sıra Apache tipi saldırı helikopterleri konuşlandırılmıştı.

Başkan Trump'ın çekilme kararının ardından yaşanan gelişme, Washington'un Rusya ve Şam rejiminin bölgedeki petrol kaynaklarını ele geçirmesine engel olma girişimi olarak değerlendirilmişti.