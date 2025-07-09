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        Haberler Dünya Rusya: ABD ekonomik araçları baskı unsuru olarak kullanıyor | Dış Haberler

        Rusya: ABD ekonomik araçları baskı unsuru olarak kullanıyor

        Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin ekonomik araçları politik baskı aracı olarak kullanmaya devam ettiğini ifade etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 20:26 Güncelleme: 09.07.2025 - 20:42
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        Rusya: ABD ekonomik araçları baskı unsuru olarak kullanıyor
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        Mariya Zaharova, başkent Moskova’da güncel konulara dair basın toplantısı düzenledi.

        Toplantıda konuşan Zaharova, ABD Başkanı Donald Trump'ın BRICS ülkelerine ve onların Amerika karşıtı politikalarını benimseyen diğer ülkelere uygulanabilecek ek yüzde 10'luk gümrük tarifesi tehdidine ilişkin şu şekilde konuştu:

        "Bu söylem, ABD’nin adil rekabet ve ulusal güvenlik adı altında uyguladığı gayrimeşru yaptırımları, gümrük vergileri gibi ticari ve ekonomik araçları siyasi baskı unsuru olarak kullanmaya devam ettiğini gösteriyor. Bu çizgi, uluslararası ekonomik işbirliği mimarisinin bozulmasına yol açıyor, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarını ve serbest ticaret ilkelerini ihlal ediyor. Bu aşırı korumacılık ABD’nin çıkarlarına hizmet etmiyor. Onlar, rekabet gücünü içeriden oluşturmalı, krizi aşmak için iç rezerv ve kaynakları kullanmalı. Onlar, bunu başka ülkelerin pahasına yapmamalı."

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        Zaharova, Rus ekonomisinin bu tür baskılara ve yaptırımlara ayak uydurduğunu ve bu konuda tecrübe edindiklerini söyledi.

        Ukrayna'ya silah sevkiyatları, barışçıl çözüme katkı sunmuyor

        ABD başta olmak üzere Batılı ülkelerin Ukrayna’ya silah sevkiyatı yapmaya devam ettiklerine işaret eden Zaharova, bunun Ukrayna krizinin barışçıl çözümüne katkıda bulunmadığını belirtti.

        Zaharova, "Bu, çatışmaların uzamasına, Ukrayna’nın yıkımına yol açıyor, gerginliğin kontrol dışına çıkma, silahların kontrolsüz şekilde yayılma ve uluslararası teröristlerin eline geçme riskini artırıyor ve durumun çözümüne yönelik barış yollarının aranmasına katkıda bulunmuyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Mariya Zaharova, silah sevkiyatlarının, Rusya'nın Ukrayna ile ilgili hedeflerini etkilemeyeceğini söyledi.

        Batılı ülkelerin, Ukrayna’da çatışmaları uzatmaya ve gerginliği arttırmaya çalıştığını vurgulayan Zaharova, bunun Avrupa’nın güvenliğini güçlendirmediğini belirterek, "Avrupa’nın güvenliği, Rusya’sız sağlanamaz. Ülkemizin çıkarlarına karşı hareket etme girişimleri başarısız sonuçlanır." ifadelerini kullandı.

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        Zaharova, AA muhabirinin, "Rusya ve Ukrayna, İstanbul’daki müzakerelerde sağlanan anlaşmaların uygulanmasını tamamladı mı? Üçüncü tur müzakerelerin ne zaman gerçekleşeceğine dair anlayış var mı?" sorusuna ise Ukrayna ile bu konuda mutabık kaldıklarında bilgi vereceklerini söyledi.

        Ukrayna ordusunun geçen hafta Rus topraklarına yönelik düzenlediği saldırılar sonucu 17 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 160 kişinin de yaralandığını kaydeden Zaharova, "Dün Kursk'a yönelik düzenlenen saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi." dedi.

        Sorunların çözümünde Kabil'in desteğine ihtiyaç var

        Rusya’nın, 15 Ağustos 2021'de meydana gelen yönetim değişikliği sonrası kurulan Afganistan yönetimini resmen tanıdığına dikkati çeken Zaharova, bunun ikili ilişkilerin gelişimini sağlayacağını dile getirdi.

        Afganistan ile ekonomi ve ticaret alanında işbirliği imkanları üzerinde çalışmalar yaptıklarını dile getiren Zaharova, bu ülkenin stratejik açıdan önemli bir konuma ve ileride büyük enerji altyapı projelerinin uygulanmasında bağlantı noktası olma potansiyeline sahip olduğunun altını çizdi.

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        Zaharova, Kabil'in bölgesel güvenlik sorunlarının çözümünde, uyuşturucu kaçakçılığı ve terörizmle mücadelede desteğine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

        Rusya ile Azerbaycan arasındaki gerginliğe de dikkati çeken Zaharova, kolluk kuvvetleri aracılığıyla Bakü ile temasları sürdürdüklerini dile getirerek, "Tüm sorunların, siyasi ve diplomatik kanallar aracılığıyla ortaklık temelinde çözülmesi gerektiğinden eminiz. Böyle bir yaklaşım, iki halkın çıkarlarına uygun." şeklinde konuştu.

        Zaharova, Ermenistan’ın bazı Rus vatandaşlarının ülkeye girişine yasak getirdiğini, bunun "dostça olmayan" bir adım ve Rusya-Ermenistan ilişkilerinin müttefiklik ruhuna aykırı olduğunu vurguladı.

        Sözcü Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un 11-13 Temmuz tarihlerinde Kuzey Kore’ye ziyaret edeceğini ve iki ülke arasındaki ikinci tur stratejik istişareler toplantısına katılacağını bildirdi.

        *Fotoğraf: İHA, temsilidir

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