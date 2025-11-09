Russell Crowe bir yılda nasıl 25 kilo verdiğini açıkladı

Oscar'lı ünlü oyuncu Russell Crowe, 25 kilodan fazla vermesinin sırrını açıkladı. 61 yaşındaki Hollywood yıldızı, katıldığı bir podcast yayınında, son dönemdeki değişiminden ve bilimin bu süreçte kendisine nasıl yardımcı olduğundan bahsetti.

Alkol tüketimini azaltmanın kilo vermesinde önemli bir etken olduğunu belirten Crowe, "Hem içkiyi hem de kumar oynamayı normalleştiriyoruz. Ama bunların yol açtığı zarara asla bakmıyoruz" ifadesini kullandı.

"İçki içmenin büyük bir savunucusuyum. Bu benim kültürel mirasım ve işçi sınıfından bir adam olarak, kesinlikle hakkım. Ama yaşlandıkça, kapasiteniz hakkında öğrenmeye başladığınız bazı şeyler oluyor" diyen oyuncu, bu günlerde içkiyi artık sadece ara sıra içtiğini söyledi.

Kişiselleştirilmiş sağlık planları sunan Ways2Well adlı bir sağlıklı yaşam programının kilo vermesine yardımcı olduğunu söyleyen Crowe, "İlk görüşmemizden beri onlarla muhtemelen beş kez iletişime geçtim. İşin bilimsel kısmını tam anladım denemez ama sanırım asıl faydayı, omuzlarıma, dizlerime yaptırdığım iğneler ve damar içi enjeksiyonlardan aldım. Bunlar vücudumdaki iltihaplanmayı yatıştırmış gibi görünüyor" dedi. Ünlü oyuncu, 126 kilo civarındayken yaklaşık 100 kiloya düştüğünü belirtti.

Eskiden aldığı yaralar nedeniyle artrit (iltihaplanma) olduğunu ve bunun kendisine yoğun ağrılar yaşattığını söyleyen Crowe, yeni rejiminin, iltihabını azaltmakla kalmayıp kas kütlesini de artırdığını anlattı. "Ways2Well benim için harika bir karardı, çünkü birçok şeyi yatıştırdı" diyen Crowe, "Epey bir ağrıyı hafifletiyor, böylece gidip egzersiz yapabiliyorum ve sonrasında iki-üç saat ağrı çekmek zorunda kalmıyorum" ifadesini kullandı. Ways2Well, insanların olası sağlık sorunlarını erken tespit etmesine ve daha sağlıklı bir gelecek için bilinçli kararlar almasına yardımcı olmak amacıyla yenilikçi tanı testleri, hekim rehberliğinde tedavi planları ve tüm vücut sağlığına odaklanmayı içeren yöntemler kullanıyor.