Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Russell Crowe bir yılda nasıl 25 kilo verdiğini açıkladı - magazin haberleri

        Russell Crowe bir yılda nasıl 25 kilo verdiğini açıkladı

        Russell Crowe, bir yılda 25 kilo vermesini sağlayan bilimsel yöntemin nasış işlediğini anlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2025 - 15:14 Güncelleme: 09.11.2025 - 16:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nasıl 25 kilo verdiğini açıkladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Oscar'lı ünlü oyuncu Russell Crowe, 25 kilodan fazla vermesinin sırrını açıkladı. 61 yaşındaki Hollywood yıldızı, katıldığı bir podcast yayınında, son dönemdeki değişiminden ve bilimin bu süreçte kendisine nasıl yardımcı olduğundan bahsetti.

        Alkol tüketimini azaltmanın kilo vermesinde önemli bir etken olduğunu belirten Crowe, "Hem içkiyi hem de kumar oynamayı normalleştiriyoruz. Ama bunların yol açtığı zarara asla bakmıyoruz" ifadesini kullandı.

        "İçki içmenin büyük bir savunucusuyum. Bu benim kültürel mirasım ve işçi sınıfından bir adam olarak, kesinlikle hakkım. Ama yaşlandıkça, kapasiteniz hakkında öğrenmeye başladığınız bazı şeyler oluyor" diyen oyuncu, bu günlerde içkiyi artık sadece ara sıra içtiğini söyledi.

        REKLAM

        Kişiselleştirilmiş sağlık planları sunan Ways2Well adlı bir sağlıklı yaşam programının kilo vermesine yardımcı olduğunu söyleyen Crowe, "İlk görüşmemizden beri onlarla muhtemelen beş kez iletişime geçtim. İşin bilimsel kısmını tam anladım denemez ama sanırım asıl faydayı, omuzlarıma, dizlerime yaptırdığım iğneler ve damar içi enjeksiyonlardan aldım. Bunlar vücudumdaki iltihaplanmayı yatıştırmış gibi görünüyor" dedi. Ünlü oyuncu, 126 kilo civarındayken yaklaşık 100 kiloya düştüğünü belirtti.

        Eskiden aldığı yaralar nedeniyle artrit (iltihaplanma) olduğunu ve bunun kendisine yoğun ağrılar yaşattığını söyleyen Crowe, yeni rejiminin, iltihabını azaltmakla kalmayıp kas kütlesini de artırdığını anlattı.

        "Ways2Well benim için harika bir karardı, çünkü birçok şeyi yatıştırdı" diyen Crowe, "Epey bir ağrıyı hafifletiyor, böylece gidip egzersiz yapabiliyorum ve sonrasında iki-üç saat ağrı çekmek zorunda kalmıyorum" ifadesini kullandı.

        Ways2Well, insanların olası sağlık sorunlarını erken tespit etmesine ve daha sağlıklı bir gelecek için bilinçli kararlar almasına yardımcı olmak amacıyla yenilikçi tanı testleri, hekim rehberliğinde tedavi planları ve tüm vücut sağlığına odaklanmayı içeren yöntemler kullanıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Russell Crowe
        #zayıflama
        #kilo verme

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dilovası'ndaki yangın kabusunda yeni gözaltılar!
        Dilovası'ndaki yangın kabusunda yeni gözaltılar!
        Kocaeli'de ilk 11'ler belli oldu!
        Kocaeli'de ilk 11'ler belli oldu!
        Patpatla ölüme yol açtı, babası tutuklandı!
        Patpatla ölüme yol açtı, babası tutuklandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü açıklamalar
        15 yaşında direksiyona geçti! İki çocuk öldü!
        15 yaşında direksiyona geçti! İki çocuk öldü!
        Ulu Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87.yılı
        Ulu Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87.yılı
        Dehşet evine kepçe!
        Dehşet evine kepçe!
        Suriye–ABD ilişkilerinde kontrollü normalleşme dönemi
        Suriye–ABD ilişkilerinde kontrollü normalleşme dönemi
        Bidonlarda ceset parçaları! Mezarlıkta korkunç manzara!
        Bidonlarda ceset parçaları! Mezarlıkta korkunç manzara!
        Bebeklerde ve çocuklarda alerji! Neleri yanlış biliyoruz?
        Bebeklerde ve çocuklarda alerji! Neleri yanlış biliyoruz?
        İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i!
        ABD'de 1700'i aşkın uçuş iptal edildi
        ABD'de 1700'i aşkın uçuş iptal edildi
        Dünyanın en zengin insanı Elon Musk parasını neye harcıyor?
        Dünyanın en zengin insanı Elon Musk parasını neye harcıyor?
        Panayır kelimelerde mi kalacak?
        Panayır kelimelerde mi kalacak?
        Bir saniye için bir ömür kaybedilmesin
        Bir saniye için bir ömür kaybedilmesin
        Yunan heykelleri aslında renkli miydi?
        Yunan heykelleri aslında renkli miydi?
        Kaliteli uykunun gizli formülü
        Kaliteli uykunun gizli formülü
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        90 metrelik obruğa iniş anını kaydetti
        90 metrelik obruğa iniş anını kaydetti
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Habertürk Anasayfa