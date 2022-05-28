Rusya uçakları sınırda görüldü, NATO uçakları havalandı

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Rusya ile Batı arasındaki gerginlik havada da sürüyor. Son olarak NATO, Finlandiya'nın Norveç sınırı yakınlarında iki Rus jetini durdurduğunu açıkladı.

Norveç'in açıklamasına göre, Rus uçakları Norveç'in kuzeyindeki Finnmark sahili açıklarında görüldü. Mikoyan MiG-31 'Foxhound' ve Sukhoi Su-24 'Fencer' tipi uçaklar, NATO'ya ait F-35 savaş uçakları tarafından doğuya itildi.

İngiliz Metro'nun haberine göre, Norveç Kraliyet Hava Kuvvetleri, savaş uçaklarının sınırdaki olası bir ihlale karşı sürekli tetikte olduğunu ve bölgede bu tür durumların daha önce de yaşandığını ifade etti.

Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılım başvurusunda bulunmasından bu yana Rusya ile ülkeler arasında gerilim tırmanırken, bu gerginliklerin sürece bağlı olarak daha da artabileceği belirtiliyor.