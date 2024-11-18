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        Rus siber güvenlik firmasından telefonlara "Beni Kim Gözetliyor?" özelliği

        Kaspersky, Android mobil uygulamalarında yeni "Who's Spying on Me (Beni Kim Gözetliyor?)" özelliğini kullanıma sunduğunu açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 14:10 Güncelleme: 18.11.2024 - 14:10
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        Telefonda "Beni Kim Gözetliyor?"
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        Rus siber güvenlik firması Kaspersky, mobil uygulamalarda gözetlenme kaygısı olanlara çözüm sunacal bir ugyulama hayata geçirdiğini açıkladı.

        Şirketten yapılan açıklamaya göre, State of Stalkerware raporuna göre, dünya genelinde ankete katılan kişilerin yüzde 40'ı takip edildiklerinden veya gözetlendiklerinden şüphelendiklerini belirtti.

        Şirket, kullanıcıları dijital takipten koruma konusundaki kararlılığını sürdürürken, kısa süre önce Android mobil portföyünü ücretsiz sürümde de yer alan yeni bir özellikle güncelledi.

        Özellik, hem çevrim içi hem de çevrim dışı takibe karşı kapsamlı koruma sağlayan bir dizi işlev sunuyor.

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        Yalnızca tacizcilerin kurbanlarını izlemek için yükledikleri takip yazılımlarını tespit etmekle kalmıyor, aynı zamanda bir kişinin veya nesnenin hareketlerini ve konumunu izlemek için kullanılabilecek kablosuz etiketler de dahil olmak üzere gizli bluetooth cihazları hakkında kullanıcıları bilgilendiriyor.

        Özelliğim işlevleri arsında, "kişinin akıllı telefonuna gizlice yüklenmiş olabilecek ve mesajlarına, e-postalarına, fotoğraflarına, kişilerine, telefon görüşmesi geçmişine ve coğrafi konumuna erişebilen casus uygulamaları ve yazılımlarını tespit eden stalkerware tarayıcısı", "100 metrelik bir yarıçapın içindeki bluetooth takipçilerini keşfeden cihaz tarayıcısı", "risk değerlendirmesi" ve "izin kontrolü" bulunuyor.

        Şirket, 2019'da "Kaspersky for Android"de casus yazılım koruması sundu. Aynı yıl şirket, izinsiz yazılımlarla mücadele etmek ve teknolojinin kolaylaştırdığı istismar konusunda farkındalığı artırmak için özel bilgi teknolojileri (BT) şirketlerini, sivil toplum kuruluşları (STK), araştırma kurumlarını ve kolluk kuvvetlerini bir araya getiren bir girişim olan Coalition Against Stalkerware'i kurdu.

        Koalisyon, küresel kolluk kuvvetleriyle iş birliği içinde siber tacizle mücadele ediyor ve çevrim içi taciz mağdurlarına önemli destek sağlıyor.

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        MAĞDURLARA REHBERLİK VE YARDIM SUNUYOR

        Başlangıçta 10 paydaşla yola çıkan koalisyon, konu hakkındaki uzmanlıklarını paylaşmak ve çevrimiçi şiddet sorunuyla mücadele etmek için birlikte çalışan 40'tan fazla paydaşı bünyesinde barındırıyor.

        Koalisyonun 7 dilde hizmet veren web sitesi, bir tacizcinin cihazlarına takip yazılımı yüklemiş olabileceğinden şüphelenen mağdurlara rehberlik ve yardım sunuyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Tüketici Ürünleri Pazarlama Başkan Yardımcısı Marina Titova, üçüncü taraf takibi konusunda kullanıcıları uyardıklarını aktardı.

        Dijital şiddet geliştikçe, özellikle de yeni izleme teknolojileri ortaya çıktıkça, kullanıcıların daha fazla korumaya ihtiyaç duyduğunu kaydeden Titova, "Ürünlerimizi kullanıcı odaklı bir yaklaşımla sürekli olarak geliştiriyoruz ve kullanıcıları çok tehlikeli olabilen çevrimdışı formatlar da dahil olmak üzere dijital takipten korumak için mobil uygulamamızın işlevlerini genişlettik. Ayrıca ekibimiz, daha iyi bir kullanıcı deneyimi ve kullanıcıların dijital yaşamlarının korunması için mobil çözümlerimizin işlevselliğinde önümüzdeki yıl sunulacak daha fazla iyileştirme üzerinde çalışmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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