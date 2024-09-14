Rus ordusundaki 4 Hintli ülkelerine döndü: "Kandırılıp zorla çalıştırıldık"

Times of India'nın haberine göre, ülkesine dönen 4 Hindistan vatandaşından biri olan Mohammad Sufiyan, orduda yaşadıklarını anlattı.

Sufiyan, "köle gibi" muamele gördüklerini iddia ederek, "Her gün sabah 6'da uyanıp 15 saat dinlenmeden ve uyumadan çalışmaya zorlanıyorduk. Koşullar insanlık dışıydı." ifadelerini kullandı.

Herhangi bir yorgunluk belirtisi gösterdiklerinde üzerlerine ateş açıldığını ileri süren Sufiyan, Gujarat'tan Hamil isimli bir arkadaşını bir insansız hava aracı (İHA) saldırısında kaybettiğini ileri sürdü.

Sufiyan, Hamil'in ölümünün ardından durumun ciddiyetine vardığını ve ailesine içinde bulunduğu durumu anlattığını, ailesinin Hindistan Dışişleri Bakanlığına ulaştığını kaydetti.

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Ülkesine dönen bir diğer Hindistan vatandaşı Syed Ilias Hussaini ise "ne kadar yaşayacaklarını bilmedikleri için korkunun hayatlarının değişmez bir parçası haline geldiğini" dile getirdi.

Sufiyan ve Hussaini, kendileri gibi Rus ordusunda "kandırılıp zorla çalıştırılan" en az 60 Hintli vatandaşı gencin daha olduğunu tahmin ettiklerini belirtti.

HİNTLİLERİN KANDIRILIP RUSYA'YA GÖTÜRÜLDÜĞÜ İDDİASI

Hindistan Merkezi Soruşturma Bürosu (CBI), 7 Mart'ta, en az 35 Hindistan vatandaşının ajanlar aracılığıyla Rusya'ya götürüldüğünü açıklamış, bu kişilerin muharip rollerde eğitildiğine ve istekleri dışında Rusya-Ukrayna Savaşı'nda görevlendirildiğine işaret etmişti.