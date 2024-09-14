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        Haberler Dünya Rus ordusundaki 4 Hintli ülkelerine döndü: "Kandırılıp zorla çalıştırıldık" | Dış Haberler

        Rus ordusundaki 4 Hintli ülkelerine döndü: "Kandırılıp zorla çalıştırıldık"

        Rus ordusunda "kandırılıp zorla çalıştırıldıklarını" öne süren 4 Hintli dün ülkelerine döndü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 20:26 Güncelleme: 14.09.2024 - 20:30
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        Rus ordusundaki 4 Hintli ülkelerine döndü
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        Times of India'nın haberine göre, ülkesine dönen 4 Hindistan vatandaşından biri olan Mohammad Sufiyan, orduda yaşadıklarını anlattı.

        Sufiyan, "köle gibi" muamele gördüklerini iddia ederek, "Her gün sabah 6'da uyanıp 15 saat dinlenmeden ve uyumadan çalışmaya zorlanıyorduk. Koşullar insanlık dışıydı." ifadelerini kullandı.

        Herhangi bir yorgunluk belirtisi gösterdiklerinde üzerlerine ateş açıldığını ileri süren Sufiyan, Gujarat'tan Hamil isimli bir arkadaşını bir insansız hava aracı (İHA) saldırısında kaybettiğini ileri sürdü.

        Sufiyan, Hamil'in ölümünün ardından durumun ciddiyetine vardığını ve ailesine içinde bulunduğu durumu anlattığını, ailesinin Hindistan Dışişleri Bakanlığına ulaştığını kaydetti.

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        Ülkesine dönen bir diğer Hindistan vatandaşı Syed Ilias Hussaini ise "ne kadar yaşayacaklarını bilmedikleri için korkunun hayatlarının değişmez bir parçası haline geldiğini" dile getirdi.

        Sufiyan ve Hussaini, kendileri gibi Rus ordusunda "kandırılıp zorla çalıştırılan" en az 60 Hintli vatandaşı gencin daha olduğunu tahmin ettiklerini belirtti.

        HİNTLİLERİN KANDIRILIP RUSYA'YA GÖTÜRÜLDÜĞÜ İDDİASI

        Hindistan Merkezi Soruşturma Bürosu (CBI), 7 Mart'ta, en az 35 Hindistan vatandaşının ajanlar aracılığıyla Rusya'ya götürüldüğünü açıklamış, bu kişilerin muharip rollerde eğitildiğine ve istekleri dışında Rusya-Ukrayna Savaşı'nda görevlendirildiğine işaret etmişti.

        Hindistan Dışişleri Bakanlığı da 8 Mart'ta, Hindistan vatandaşlarının Rus ordusunda iş vaadiyle kandırılıp Rusya'ya götürüldüğünü iddia etmiş, Bakanlık Sözcüsü Randhir Jaiswal, vatandaşları Rus ordusunda "destek işi" teklif eden aracılara kanmamaya çağırmıştı.

        CBI, mayısta Hindistan vatandaşlarını iş vaadiyle kandırıp Rusya'ya götürdükleri şüphesiyle 4 kişiyi gözaltına almıştı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

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