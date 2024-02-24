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        Haberler Dünya Rus muhalif Navalny'in cenazesi annesine teslim edildi

        Rus muhalif Navalny'in cenazesi annesine teslim edildi

        Rus muhalif Navalny'in cenazesi, ölümünden 8 gün sonra annesi Lyudmila Navalnaya'ya teslim edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2024 - 19:16 Güncelleme: 24.02.2024 - 19:16
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        Navalny'in cenazesi annesine teslim edildi
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        Rusya Devlet Başkanı Putin'in en büyük siyasi rakiplerinden biri olarak gösterilen 47 yaşındaki Rus muhalif Navalny'in cenazesi, annesi Lyudmila Navalnaya'ya teslim edildi. Kuzey Kutup Dairesi'nin yaklaşık 65 km kuzeyindeki bir hapishanede tutulan Navalny, 16 Şubat günü ölü bulunmuştu.

        Açıklamayı yapan Navalny'in sözcüsü Kira Yarmysh, yetkililerin 'ailenin istediği ve Alexei'nin hak ettiği şekilde' bir cenaze töreni düzenlenmesine izin verip vermeyeceğini bilmediğini söyledi.

        Navalny'in annesi, kendisine oğlunun 'ani ölüm sendromu' nedeniyle hayatını kaybettiğinin söylendiğini belirtmişti.

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