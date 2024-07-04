Rus lider Putin: ABD ile yapıcı diyalog için önce Başkanlık seçimi bitmeli

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Putin, Rusya'nın Kasım ayındaki ABD seçim sonuçlarını bekleyeceğini ve yeni yönetimin ne yapacağını göreceğini söyledi.

Kiev'in 'geri dönüşü olmayan' ve Moskova tarafından kabul edilebilir adımlar atana kadar Rusya'nın Ukrayna'da ateşkes ilan etmeyeceğini söyleyen Putin, "Rusya, Ukrayna'da ateşkes ilan edecek bir pozisyonda değil" dedi.

Putin geçen ay yaptığı açıklamada Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı ancak Kiev'in NATO hedeflerinden vazgeçmesi ve Moskova'nın hak iddia ettiği dört vilayetin tamamını teslim etmesi halinde sona erdireceğini söylemişti.

Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın yeni orta menzilli füzeler üzerinde araştırma ve geliştirme çalışmalarına başladığını ve bunları üretmeye hazır olduğunu, ancak ABD bunu yapmadığı sürece herhangi bir füze konuşlandırmayacağını söyledi. Putin, Moskova'nın Washington'un eylemlerini "yansıtacağını", önce davranmayacağını belirtti.