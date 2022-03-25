Rus işgalinin 30. günü!

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Ukrayna Savunma Bakanlığı, Ukrayna birliklerinin Rus güçlerini başkent Kiev çevresindeki bazı bölgelerden geri ittiğini söyledi. Ukrayna Savunma Bakanlığı Sözcüsü Oleksander Motuzyanyk, Rus birliklerinin Ukrayna'daki saldırılarını ilerletmek için yeterli kaynağa sahip olmadığını, ancak Rus birliklerinin Kiev'i kuşatma ve ele geçirme umudundan vazgeçmediğini de sözlerine ekledi.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı, Mariupol'den sivilleri çıkarmak için bekleyen 40 otobüs olduğunu, ancak Rus güçlerinin onlara izin vermediğini söyledi.

UKRAYNA: 402 BİN SİVİL RUSYA'YA ZORLA GÖTÜRÜLDÜ

Ukrayna, Moskova'yı 84 bini çocuk olmak üzere 402 bin sivili Ukrayna şehirlerinden Rusya'ya zorla götürmekle suçladı ve bu sivillerin rehin olarak kullanılacağına dair endişelerini dile getirdi. Rusya rakamları doğruladı ancak sivillerin isteyerek tahliye edildiğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, NATO liderlerine ülkesine Rus kuvvetlerine karşı askeri desteği artırma çağrısında bulundu. Liderlerle video konferans aracılığıyla konuşan Zelenskiy, ülkelere Ukrayna'ya sağlanan savunma teçhizatı için teşekkür etti, ancak saldırı silahları için çağrıda bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden bugün Varşova'ya gidiyor, burada insani müdahale konusunda uzmanlarla görüşmesi bekleniyor. Biden yarın Polonyalı mevkidaşı Andrzej Duda ile Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden kaynaklanan "insani ve insan hakları krizini" görüşmek üzere bir araya gelecek.

BIDEN ÇİN'E: SONUÇLARI OLUR

Biden, Çin'in Ukrayna ile savaşında Rusya'ya yardım etmesi halinde ortaya çıkacak ekonomik sonuçları anladığını söyledi.

Brüksel'de gazetecilere konuşan Biden, NATO ittifakının hiçbir zaman bugünkünden daha fazla birlik içinde olmadığını söyledi.

NATO liderleri, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yanıt olarak doğudaki savunmalarını güçlendirmeyi kabul etti. Doğu kanadına önemli hava ve deniz varlıklarıyla birlikte yaklaşık 40 bin asker yerleştirildi ve Slovakya, Macaristan, Bulgaristan ve Romanya'ya dört yeni savaş grubu gönderilecek.

Washington Post'un üç ABD'li yetkiliye dayandırdığı habere göre, Biden yönetimi ve Avrupa Birliği'nin, Avrupa'ya sıvılaştırılmış doğal gaz sevkiyatını yönlendirmeye yönelik büyük bir girişimi duyurması bekleniyor.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Polonya'nın Ukrayna'da bir barış gücü konuşlandırma önerisinin "üçüncü dünya savaşını" tetikleyebileceği konusunda uyardı.