Rus işgalinin 11. günü

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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 11. gününde devam ederken, Rus güçleri Ukrayna'nın başkenti Kiev'e doğru ilerliyor. Mariupol'da insani durumun felaket olduğu ifade edilirken, Rusya ve Ukrayna heyetleri yarın 3. tur müzakere görüşmeleri için masaya oturacak. Rus işgalinde dünden bugüne yaşananlar...

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, 24 Şubat’tan bu yana 11 binden fazla Rus askerinin öldürüldüğünü açıkladı.

Ukrayna ordusu, son operasyonel raporunda Rus kuvvetlerinin Harkiv, Mikolayiv yönelik saldırılar ve Kırım ile bir kara koridoru oluşturulmasına devam ederken Kiev'e odaklanmaya sürdürdüğünü söyledi. Raporda, Belarus topraklarındaki havaalanlarından gelen uçakların Kiev ve Jitomir'deki askeri ve sivil altyapıya yönelik hava saldırılarına karıştığı belirtildi.

Bölgesel bir yetkiliye göre Rusya, Kiev'in kuzeyinde bir şehir olan Çernihiv'in yerleşim bölgelerine güçlü bombalar attı. Vyacheslav Chaus, genellikle askeri-endüstriyel tesislere ve güçlendirilmiş yapılara karşı kullanılan türden, Sovyet tasarımı 500 kilogramlık (1.100 pound) havadan atılan patlamamış bombanın bir FAB-500 olduğunu söyledi.

Ukrayna ordusuna katılmak için yüzlerce kişi Kiev'de sıraya girdi. Sky News’e konuşan bir gönüllü, “Neden burada olduğumuzu biliyoruz. Ülkemizi neden savunduğumuzu biliyoruz. Ne yaptığımızı biliyoruz ve bu yüzden kazanacağız." dedi.

"İNSANİ DURUM FELAKET"

Sınır Tanımayan Doktorlar (Médecins Sans Frontières MSF) adlı sivil toplum örgütünün üst düzey bir yetkilisi, Ukrayna'nın güneyindeki Mariupol limanındaki insani durumun “felaket” olduğunu ve sivillerin tahliye edilmesinin hayati önem taşıdığı konusunda uyardı.

3. TUR PAZARTESİ

Rus ve Ukrayna heyetleri 3. tur müzakereler için Pazartesi günü bir araya gelecek. Ukraynalı müzakereci David Arakhamiya, "Rusya ve Ukrayna Pazartesi günü düşmanlıkların sona erdirilmesiyle ilgili üçüncü tur müzakereleri gerçekleştirecek" dedi.

BIDEN- ZELENSKIY İLE GÖRÜŞTÜ

ABD başkanı Joe Biden, Ukrayna cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile Rusya'ya yaptırım uygulama ve ABD'nin askeri, insani ve ekonomik yardımını hızlandırma yönünde devam eden çabaları görüşmek üzere görüştü.

Beyaz Saray, iki liderin Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının görüşüldüğünü söyledi, ek bir bilgi verilmedi.

Zelenskiy, SpaceX ve Tesla'nın kurucusu Elon Musk ile konuştu ve Ukrayna'nın bu hafta Starlink uydu terminallerinden daha fazlasını alacağını duyurdu.

ABD merkezli kredi kartı devleri Visa ve Mastercard, Rusya'daki ticari faaliyetlerini askıya alacaklarını açıkladı.

JOHNSON'DAN ALTI MADDELİK PLAN

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline tepki olarak altı maddelik bir plan yayınladı ve diğer liderleri, Rusya'nın Ukrayna’yı işgal etme girişiminde başarısız olmasını sağlamak için bunu onaylamaya çağırdı.

ABD VE ÇİN'DEN UKRAYNA GÖRÜŞMESİ

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e Pekin'in Ukrayna'da "alevleri körükleyen" her türlü harekete karşı olduğunu söyledi. Wang, acil krizi çözmek için müzakere çağrısında bulunarak, NATO'nun doğuya doğru genişlemesinin Rusya'nın güvenliği üzerindeki olumsuz etkisine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Blinken, dünyanın Rus saldırganlığına yanıt olarak birlikte hareket ettiğini ve Moskova'nın yüksek bir bedel ödeyeceğini söyledi.

Uluslararası Para Fonu, savaşın küresel ekonomi üzerindeki 'ciddi etkisi' konusunda uyardı, önümüzdeki hafta 1.4 milyar dolarlık acil durum fonunu onaylayabileceğini açıkladı.