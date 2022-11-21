Planlı stabilizasyon çalışmalarına ek olarak acil kapatmaların yaşandığını belirten Zelenskiy, "Şu anda çoğu Vinnytsia, Odesa ve Kiev bölgesinde olmak üzere 10 milyondan fazla Ukraynalı elektriksiz. Elektrik tedarikini normalleştirmek için her şeyi yapıyoruz" dedi.