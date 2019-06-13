13 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Geçtiğimiz günlerde Moskova'da bir metro istasyonunda uyuşturucu üretmek suçlamasıyla gözaltına alınan gazeteci İvan Golunov'un tutuklanması kararının üzerine Rusya'da protesto gösterileri başladı. Moskova Belediyesindeki yolsuzlukları haber yaptığı için tutuklandığını savunan binlerce kişi Rusya İçişleri Bakanlığı önünde başlayan protestolarını sürdürünce baskılara dayanamayan mahkeme Golunov'un tutuksuz yargılanmasına karar vermişti. Dün Golunov'un tahliye edileceği bilgisinin açıklanması üzerine Moskova'da binlerce kişi gösteri düzenledi. Golunov'a destek mitingi şeklinde başlayan eyleme bir süre sonra polis müdahale edince Rusya'da yer yerinden oynadı. Protesto gösterileri Rusya'nın birçok kentine yayılmaya başladı.
METRO İSTASYONLARINDA BOMBA İHBARI, 500 KİŞİYE GÖZALTI
Moskova sokaklarında başlayan protesto gösterilerine Rus polisinin müdahalesi gerçekleşince birçok ünlü gazeteci de dahil yaklaşık 500 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Birçok kişinin işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenilirken gösterileri organize eden birçok gazetecinin 1 ay gibi bir süre gözetim altında tutulacağı iddia edildi. Moskova'daki gösteriler sırasında Rus polisi tarafından 12 metro istasyonunda bomba ihbarı olduğunu duyurarak istasyonları kapattı. Muhalifler ise bu ihbarı polisin bir bahanesi olarak değerlendirdi. İhbarların tümü boş çıktı fakat gösteriler farklı mecralarda sürmeye devam etti.
KREMLİN'DE TİŞÖRTÜYLE PROTESTO ETTİ
Rusya'da aynı gün içerisinde ülkenin Devlet Başkanı Vladimir Putin de protestolardan nasibini aldı. 12 Haziran'da kutlanan 'Rusya Günü' etkinlikleri için Kremlin Sarayı'nda düzenlenen bir törene protesto gösterisi damgasını vurdu. Sanat, bilim, teknoloji ve edebiyat gibi birçok dalda önemli kişilerin ödüllendirildiği toplantıya davet edilen Rus gazeteci Anna Lugansaya üzerindeki "Hepimiz İvan Golunov'uz" tişörtüyle Kremlin Sarayı'na girdi.
Tişörtünün üzerine gömlek giyen gazeteci büyükbabasının ve büyükannesinin ödül aldığı sırada gömleğini çıkararak destek tişörtüyle oturmaya devam etti. Kremlin Sarayı'nda gerçekleşen bu protestoya hiçbir güvenlik görevlisi müdahale etmedi. Gazeteci, programda Putin'i ayağa kalkarak alkışlarken sözlü protestosu gerçekleşmedi. Putin ise gazeteciyi tam karşısında görse de duruma herhangi bir tepki vermedi. Gazeteci ise daha sonrasında yaptığı açıklamada ilk etapta çok korktuğunu ama seslerini duyurabildikleri için mutlu olduklarını söyledi.
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