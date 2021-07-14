İki lider görüştü, REvil ortadan kayboldu!

Fidye yazılımı alanında dünyanın önde gelen hacker gruplarından REvil (Ransomware Evil), esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu. Rusya bağlantılı olarak bilinen grubun kurbanlarının listesini yayınladığı ve fidye için ödeme istediği internet sitelerine dünden bu yana erişilemediği bildirildi.
REvil’in neden bu şekilde ortadan kaybolduğu ile ilgili detaylar henüz ortaya çıkmazken, olayın geçen hafta ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşen görüşmenin hemen ardından yaşanması dikkat çekti.
Bir süredir ABD şirketlerine ve hükümet kurumlarına yönelik olarak Rusya kaynaklı gerçekleştirilen siber saldırılara dikkat çeken ABD Başkanı Biden ile Putin arasında geçen hafta cuma günü yapılan görüşmede de bu konunun ele alındığı belirtiliyor.
1000'İ AŞKIN KURUMU HEDEF ALDI
Şu ana kadar dünya çapında 1000’den fazla kuruluşu etkileyen bir dizi fidye yazılımı saldırısının sorumluluğunu üstlenen ve Rusça konuşan hacker’lardan oluşan REvil’in bir anda ortadan kaybolmasında, Biden ile Putin arasında yapılan görüşmenin etkili olduğu tahmin ediliyor.
REvil, geçen ay dünyanın en büyük et işleme şirketi olan ABD merkezli JBS'in sistemleri ele geçirilmişti. Operasyonları durma noktasında gelen JBS, REvil’e fidye ödemesi olarak 11 milyon dolarlık kripto para transferi gerçekleştirmişti.
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