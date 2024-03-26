Rubato'dan 2. Video Klip 'Sen Tükendin Ben Tükendim'e Geldi

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Özer Arkun(çello/solo vokal), Göksun Çavdar(klarnet/bas klarnet/saksafon) ve Eralp Görgün(bas gitar) tarafından kurulan Rubato, grup kariyerlerinin 10'uncu yılında 7 yeni, 3 tekrar yorumladıkları 10 şarkıdan oluşan albümleri '5'i videolandırmaya devam ediyor. Grup albümün ikinci video klibini söz ve müziği Tan Taşçı'ya ait olan 'Sen Tükendin Ben Tükendim'e çekti. İlk işbirliklerini tam 4 yıl önce yayınladıkları 'Ezberleri Bozalım' ile yapan Rubato ve Taşçı yine uzun soluklu bir şarkıya imza attı.

Şarkı, Bayhan Müzik yapımcılığında tüm dijital mecralarda yayımlandı.

Rubato; 'Sen Tükendin Ben Tükendim'in video klibi için İzzet Başlak yönetmenliğinde kamera karşısına geçti. Platoda gerçekleştirilen çekimlerde grubun performansını izliyoruz. Albüm şarkılarını konserlerinde de söyleyen grup gelen istekler üzerine klipler çekmeye devam edecek.