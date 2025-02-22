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        Haberler Gündem Medya RTÜK'ten Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisi kararı

        RTÜK'ten "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisi kararı

        RTÜK, Now TV'de yayınlanan "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisinin yeni bölümlerinin çekiminin ve dizinin eski bölümlerinin yayınlanmasının yasaklandığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.02.2025 - 14:11 Güncelleme: 22.02.2025 - 14:11
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        Yayınlanması ve çekimi durduruldu
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        Radyo, Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Now TV'de yayınlanan "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisi hakkında mevcut bölümlerinin yayınını ve yeni bölümlerinin çekilmesini durdurdu.

        RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, X hesabından Now TV'de yayınlanan ŞakirPaşa Aile: Mucizeler ve Skandallar" dizisi hakkında açıklama yaptı.

        "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisi mahkeme kararıyla durdurulmuştu. Dizi ile ile ilgili Şakir Paşa'nın oğlu ve "Halikarnas Balıkçısı" adıyla tanınan yazar Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın torunlarının şikayeti üzerine karar verilmişti.

        Şahin şu ifadeleri kullandı:

        Şakir Paşa Ailesi dizisi mahkeme kararıyla durduruldu
        Şakir Paşa Ailesi dizisi mahkeme kararıyla durduruldu

        "Kamuoyuna Duyurulur!

        Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun son Üst Kurul toplantısında toplumun millî ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunmasına aykırı olan sahneleri sebebiyle ağır müeyyideler uyguladığı, NOW TV’de yayınlanan “Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar” dizisi hakkında İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesince dizinin mevcut bölümlerinin yayını ile yeni bölümlerin çekimlerinin durdurulmasına karar verilmiştir.

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        İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesince dizi ile ilgili alınan karar üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

        Bilindiği gibi şeref ve haysiyet, toplumsal yaşamda her bireyin sahip olduğu kişisel değerlerdendir. Kişilerin şeref ve haysiyetlerine yönelik saldırılar kimi zaman yazı ile gerçekleşebileceği gibi kimi zaman da davranışlar ile ortaya çıkabilmektedir.

        Yasalar kişilerin şeref ve haysiyetini hedef alan bu tür sözlü ve yazılı saldırıların radyo ve televizyon yayınları ile gerçekleşmesi durumunda kurumumuza önemli bir sorumluluk yüklemiştir.

        Belirtmek gerekir ki, özellikle televizyon yayınlarında hem söz hem de görüntünün bir arada bulunması, haysiyete yönelik saldırının etkisini daha da artırmaktadır. Radyo ve televizyon yayınları ile gerçekleşen kişilik hakkı ihlallerinin tekrarlama olasılığının yüksekliği nedeniyle, saldırı sona ermiş bile olsa etkilerinin devam edeceği yönünde öğretide karine oluştuğu bilinmektedir.

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        Bu kapsamda, 6112 sayılı “Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun”un “Medya hizmet sağlayıcının bağımsızlığı ve sorumluluğu” başlıklı 6’ncı maddesi; “Yayın hizmetlerinin içeriğine ve yayınlanmasına önceden müdahale edilemez ve yayınların içeriği önceden denetlenemez.” hükmünü içermektedir.

        Ayrıca, Anayasa’nın “Mahkemelerin Bağımsızlığı” başlıklı 138’inci maddesi; “Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.” hükmünü içermektedir.

        Üst Kurulumuz İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığınca anılan mahkeme kararı doğrultusunda işlem tesis edilmesi normlar hiyerarşisi bakımından Anayasal bir zorunluluk olup, ihlal durumunda ilgili konunun 6112 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinde düzenlenen yayın hizmeti ilkeleri kapsamında değerlendirilecektir.

        Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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