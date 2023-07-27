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        Haberler Gündem Medya RTÜK'ten eş cinsel ilişkilere yer veren yapımlar için üst sınırdan idari para cezası

        RTÜK'ten eş cinsel ilişkilere yer veren yapımlar için üst sınırdan idari para cezası

        Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Netflix, Disney +, Amazon Prime Video, Mubi, Bein ve Blu TV'deki bazı yapımlara "toplumsal ve kültürel değerler ile Türk aile yapısına aykırı" oldukları gerekçesiyle üst sınırdan idari para cezası yaptırımı kararı aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 16:16
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        RTÜK'ten dijital platformlara ceza
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        Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Netflix, Disney +, Amazon Prime Video, Mubi, Bein ve Blu TV'deki toplumsal ve kültürel değerler ile Türk aile yapısına aykırı yapımlar için üst sınırdan idari para cezası yaptırımı kararı aldı.

        RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, üst kurul toplantısında, internet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık platformlarında yayımlanan içeriklere ilişkin izleme raporları görüşüldü.

        Netflix'in "Anne+" isimli yapımına ilişkin raporda, "Filmde cinsiyetin, cinselliğin ve ilişkilerin sınırlarının tanınmaması, cinsiyet temelli alternatif ideal bir dünya kurgulanması, evrensel aile formunun değiştirilmesi, yoğun müstehcenlik içeren sahnelerin detaylı bir şekilde gösterilmesi ve tüm bunların normalleştirilmesi ve hatta 'sağlıklı' olarak tanımlanması, ailenin korunması ilkesine aykırı olarak değerlendirilmiştir" tespiti yer aldı.

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        Rapordaki tespitleri haklı bulan RTÜK, yayıncı platform hakkında üst sınırdan idari para cezası yaptırımı kararı verdi.

        Netflix'in "Elite+" isimli yapımında da "Yayın hizmetleri, ... toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz." hükmünün ihlal edildiği kararlaştırıldı.

        DISNEY VE AMAZON RAPORLARDA

        Disney+'ta yayımlanan "Love, Victor" dizisinin bir bölümünde "toplumu rahatsız edici ve ahlaka aykırı davranışlar" bulunması nedeniyle RTÜK, üst sınırdan idari para cezası kararı aldı.

        Amazon Prime Video'ya da "Modern Love" isimli yapımda "toplumun manevi değerleri ve ailenin korunması" ilkesine aykırı diyaloglar olmasından dolayı üst sınırdan idari para cezası uygulandı.

        Mubi platformunda yer alan "Liseli" ve "Ateşli Oda" adlı filmlerde müstehcenlik içeren sahnelerin yayıncılık ilkelerine aykırı olduğu tespit edildi. Blu TV'nin "The Book of Queer" isimli dizisi ile Bein Movies Stars'da yayımlanan "Lost Highway" isimli yabancı filmin de 6112 sayılı Kanun'daki yayıncılık ilkelerini ihlal ettiği belirlendi.

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        Söz konusu yapımlar dolayısıyla üst sınırdan idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

        Virgin Radyo'da "Mesut Süre ile Rabarba" isimli programda, çocukların dinleyebileceği zaman dilimindeki gayri ahlaki, cinsellik ve müstehcenlik üzerine yapılan konuşmaları yayıncılık ilkelerine aykırı bulan RTÜK, yayıncı kuruluşa üst sınırdan idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

        YAYINCILARLA EYLÜL'DE TOPLANTI

        Öte yandan RTÜK, Türk aile yapısı, milli manevi değerler, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü gibi hassas konularla alakalı yayın politikaları noktasında, dijital internet platformu yayıncılarıyla eylül ayında kapsamlı bir toplantı düzenlenmesine karar verdi.

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