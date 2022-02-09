RTÜK 3 uluslararası siteye lisans için 3 gün verdi

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Radyo Televizyon Üst Kurulu üyesi İlhan Taşcı, kurulun uluslararası haber sitelerine, video yayınladıkları için 72 saat içerisinde lisans almaları için süre tanıdığını açıkladı.

RTÜK Üyesi İlhan Taşçı Twitter'dan yaptığı açıklamada, kurulun aldığı denetim yetkisi kararını paylaştı.

Taşcı, "RTÜK ilk kez uluslararası haber siteleri için denetim yetkisini kullandı. Oy çokluğuyla alınan kararla, http://amerikaninsesi.com http://dw.com/tr ve http://tr.euronews.com sitelerine lisan için 72 saat süre tanıdı. Bu sürede başvurmayanların erişimleri engellenecek. Ulusal basının ardından sıra uluslarası haber sitelerinin denetlenmesine ve sesinin kesilmesine geldi. RTÜK’ün “sitede video var lisans almalı” bakışıyla denetlenmeyecek hiçbir haber sitesi kalmaz! Asıl hedef basın özgürlüğü ve çok seslilik. İstenen basın sussun, eleştirmesin" dedi.